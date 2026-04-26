El Costa del Sol Málaga se despide de la EHF European Cup en A Guarda (26-23)

El Costa del Sol Málaga se despidió con honores de la EHF European Cup esta temporada. Antes de lo que hubiera gustado, aunque con la cabeza alta. Meritorio partido de las "panteras", que en un contexto de bajas muy duro compitieron hasta el final por el billete a la final del torneo continental. Terminó cayendo el equipo malagueño ante el Mecalia Atlético Guardés en A Sangriña (26-23), que peleará por el título europeo nuevamente.

Ahora toca resetear para las malagueñas y poner todo el foco en el play off de la Liga Guerreras Iberdrola, definiéndose los cuartos la próxima semana de manera íntegra.

Partido de vuelta

El escenario era complejo para el equipo de Suso Gallardo, que se plantaba en uno de los instantes culmen de la campaña plagado de bajas y con la necesidad de remontar dos goles de renta a favor de las gallegas.

Las lesiones azotan duro en el momento clave. Pero hizo de tripas corazón el conjunto malagueño, que tiró de casta, orgullo y coraje para plantarse y pelear por estar en su tercera final continental. Salió con firmeza a las tablas del ruidoso templo guardés y era Isa Medeiros la que lanzaba un aviso con el interesante 3-6. Varias exclusiones y la aparición estelar de Amandine Balzinc complicaban la tarea. Tanto que el conjunto de Ana Seabra le daba la vuelta tras remar (9-8). Le costaba ahora a las malagueñas encontrar las vías en la defensa local y se pagaba caro. Al descanso, 14-11.

Segundo tiempo

Se habían ido al limbo un par de balas de plata. No iba a levantar el Costa del Sol Málaga la bandera blanca tan temprano. La reanudación fue espectacular, tanto que en un pestañeo el marcador lucía 15-15. Rocío Campigli hacía daño en el pivote, pero tenía que salir por un fuerte golpe en el cuello. La cuesta se empinaba un poco más. Doiro y Martu Romero daban alas (17-18, 18-19), aunque hay faltó una marcha extra para rematar.

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Se creció el Mecalia Atlético Guardés cuando más en la lona estaba y dibujó una recta final sensacional para sellar el pase a la final de la EHF European Cup. Se cierra así el sueño europeo de las "panteras", que se quedaron cerca de poder obrar la hazaña. Ahora toca poner el foco en el único objetivo que queda con vida en esta temporada. El martes arranca en Villava el play off de la Liga Guerreras Iberdrola, con el domingo en Carranque la vuelta de los cuartos de final contra el Beti-Onak. A por las "semis".