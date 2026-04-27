Tenis
Davidovich se hunde contra Ruud en la tercera ronda de Madrid
El malagueño no mostró oposición alguna al noruego (6-3 y 6-1), que apenas necesitó de 80 minutos de partido para acabar con la eliminatoria
EFE
En un partido alterado por algunos incidentes, como un rifirrafe en la grada o la rotura del anclaje de la red que tuvo el choque parado, el vigente campeón del Masters 1000 de Madrid, el noruego Casper Ruud propició una precipitada despedida del malagueño Alejandro Davidovich que solo fue capaz de ganar cuatro juegos a su rival y fue eliminado del torneo (6-3 y 6-1).
Ruud volvió a ejercer con contundencia en su defensa de la corona de Madrid. Y tras ceder solo un juego (6-1 y 6-0) ante el también español Jaume Munar, atropelló en tercera ronda a Davidovich, que dio sensación de desconectarse del compromiso precipitadamente.
Mientras Ruud selló su pase a octavos, donde le espera el ganador del partido entre el griego Stefanos Tsitsipas y el español Daniel Mérida, Davidovich que había estado apartado de la competición por lesión, enfilaba la puerta de salida de la Caja Mágica. El noruego tardó ochenta minutos en lograr su objetivo y lograr la cuarta victoria en siete cara a cara con el español.
80 minutos de partido
Davidovich se quedó sin lograr su victoria 50 en un Masters 1000 mientras Ruud sumaba su séptima victoria consecutiva en la Caja Mágica, el escenario donde consiguió el primer título Masters 1000 de su carrera, el pasado año.
El jugador de Oslo necesita llegar a semifinales para evitar caer fuera del top 20 por primera vez desde mayo del 2021. Tras ganar a Davidovich, el jugador de 27 años no encontró oposición para alcanzar los octavos de final de Madrid por cuarta vez.
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