Baloncesto
Meli Gretter y Marta Ortega seguirán liderando al CAB Estepona en su histórico salto a Europa
La base ítalo-argentina y la malagueña renuevan para la temporada 2026/27 y continuarán siendo dos piezas claves del conjunto esteponero en su estreno continental
Álvaro Borrego
La continuidad de Meli Gretter y Marta Ortega permite al CAB Estepona seguir soñando para la próxima temporada. La base ítalo-argentina ha firmado una temporada excepcional en la LF Endesa, sobre todo en la dirección del equipo, convirtiéndose en la máxima asistente de la liga con 6,7 asistencias por partido. Su capacidad para leer y entender el juego, generar ventajas y elevar el rendimiento colectivo a un alto nivel le ha convertido en una pieza indispensable en este equipo.
Además, la jugadora del club esteponero está a las puertas de conseguir hacer historia en la liga. Con 965 asistencias acumuladas, se encuentra a tan solo 17 de superar a Anna Cruz y entrar en un top 10 histórico, con una clasificación en la que yacen nombres como las leyendas del baloncesto femenino Silvia Domínguez, Laia Palau y Gaby Ocete.
Un proyecto que sueña con Europa
La renovación de Gretter supone el primer gran paso en la construcción del proyecto 2026/27 de un CAB Estepona que sigue creciendo a pasos firmes. Tras consolidarse en la élite del baloncesto femenino español, el equipo afrontará un reto histórico: su debut en competición europea.
El conjunto malagueño, que ha logrado clasificarse entre los ocho mejores equipos de la LF Endesa, buscará ahora competir también a nivel continental sin renunciar a su identidad. Con Gretter como directora de orquesta, el Pineda seguirá vibrando con un estilo de juego dinámico, solidario y ambicioso.
Marta Ortega también seguirá siendo esteponera
La mijeña también renueva su vinculación con el equipo de la Costa del Sol y tras convertirse en la primera jugadora de Málaga en jugar en un equipo de la provincia en la máxima categoría, ahora lo hará en competición europea.
La plantilla de Ingeniería Ambiental CAB Estepona seguirá contando con talento malagueño en la temporada 2026/27. La exterior de 25 años Marta Ortega, que llegara al club de la Costa del Sol la pasada campaña, seguirá vinculada a la entidad esteponera después de debutar en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional y, al igual que el equipo, haber ido creciendo día a día a lo largo de la temporada.
Ortega no solo ha demostrado su capacidad para jugar en la LF Endesa y dar buenos minutos a César Aneas en la rotación, también la capacidad de adaptarse a las posiciones de base y escolta. Así, se convierte en una nueva pieza del proyecto que pretende afianzar al club en la máxima categoría nacional a la par que debuta en competición europea.
La mijeña ha demostrado ser una trabajadora incansable en el día a día y una jugadora que transmite seguridad cuando está en pista, minimizando sus errores, creciendo desde la defensa y mostrándose muy fiable de cara al aro, firmando un 38,7% desde más allá del arco.
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