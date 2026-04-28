Florentino Pérez tiene su favorito: Mourinho, más cerca que nunca del Madrid

Parecía impensable, pero el regreso de José Mourinho al Real Madrid está más cerca que nunca. El entrenador portugués podría ser el relevo de Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco. Un cargo que tomaría una vez termine la temporada. Por ahora, es el favorito al puesto.

Según ha revelado The Athletic, el actual técnico del Benfica tiene el favor de la persona más importante en el club: Florentino Pérez. El medio apunta que el portugués es el favorito del presidente del conjunto blanco. Será el máximo mandatario del Real Madrid el que tome la decisión del nuevo técnico en primera persona, algo que no sucedió el año pasado con Xabi Alonso, en cuya contratación tuvo mucho protagonismo José Ángel Sánchez.

Mourinho podría ser el relevo de Arbeloa en el Real Madrid / Europa Press

Tras dos temporadas decepcionantes, Florentino necesita dar un golpe de timón a un proyecto que parecía imparable tras la llegada de Mbappé y que, sin embargo, ha tenido una clara involución en varias parcelas. La falta de títulos y un vestuario ingobernable se han llevado por delante a tres entrenadores (una vez se confirme el adiós de Arbeloa) en apenas 12 meses.

El fichaje de Mourinho no sería gratis, pero tampoco especialmente costoso. El entrenador cuenta en su contrato con una cláusula de rescisión de unos tres millones de euros, según The Athletic, que el Real Madrid podría ejecutar siempre y cuando no pasen más de 10 días del último partido de la presente temporada.

Contactos Florentino - Jorge Mendes

Por su parte, Sky Sports Alemania señala que ya habría habido conversaciones entre Jorge Mendes y Florentino Pérez. El agente portugués y el presidente llevan años con una relación fría y alejada, especialmente a raíz de la salida de Cristiano Ronaldo del club.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, da un discurso durante la ceremonia de entrega de insignias, otorgadas a modo de reconocimiento, a los socios que han permanecido en el club de manera ininterrumpida durante 50 años, con insignias de oro, y 60 años, con insignias de oro y brillantes / Rodrigo Jiménez / EFE

Sin embargo, el medio germano apunta a que el contacto ha sido directo entre ambas partes y que los términos personales y la duración del contrato no serían un problema. Mourinho estaría encantado de regresar al Real Madrid, en lo que sería una última oportunidad en un grande para el técnico de 63 años de edad.

En total, el entrenador dirigió a los blancos en 178 partidos entre 2010 y 2013. Tres temporadas marcadas por sus duelos con el Barça de Pep Guardiola, tanto en el césped como fuera de él. El Mourinho que llegaría al equipo blanco es muy distinto al de aquella etapa, aunque sigue manteniendo vivo ese carácter especial que tantos fans y enemigos le generó en su momento.

Pep Guardiola y José Mourinho durante un Clásico / Ballesteros / EFE

El todavía técnico del Benfica siempre ha mantenido una buena relación con Florentino Pérez. Antes de su enfrentamiento en febrero de este año, el portugués recordó en rueda de prensa que había sido uno de los pocos entrenadores que había abandonado el Madrid sin ser despedido e inclusó explicó públicamente la frase que le habrían dicho el presidente y el director general: "Salí del Real Madrid con el alma completamente limpia, no olvidaré nunca lo que me dijeron el presidente y José Ángel Sánchez: 'Ahora viene lo fácil, lo difícil ya está hecho'.

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Eso sí, Mourinho cerró aquella comparecencia de prensa con una frase que muy probablemente hoy elegiría matizar: "Se puede decir 'no' al Madrid y a Florentino". Quizás en poco tiempo tenga la oportunidad de enfrentarse a esa situación.