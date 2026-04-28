Balonmano
Obligado a remontar el Costa del Sol para estar en las semifinales de Liga (24-22)
Las ‘panteras’ pierden en la ida de los cuartos de final ante el Replasa Beti-Onak y buscará ganar por dos o más goles en Carranque el domingo para acceder a la siguiente fase por el título
Un nuevo ejercicio de supervivencia para el Costa del Sol Málaga, al que le queda una bala de plata. Una vida extra que deberá aprovechar en domingo en casa con su afición para que no se termine la temporada. Estuvo en la lona en el Hermanos Indurain y sacó ese corazón y coraje para mandar los cuartos de final de Liga a Carranque con pulso. 24-22 final contra el Replasa Beti-Onak en un partido donde hubo fe hasta el final. Pese al crudo escenario de lesiones aún queda margen para estar en las semifinales del play off.
Primera parte
Salieron bien las ‘panteras’, que se volvían a plantar en Villava con un parte médico repleto de nombres. Aunque volvió a salir esa esperanza inquebrantable. Isa Medeiros ofrecía la primera ventaja interesante y daba alas para seguir luchando (6-8). Apretaban las de Miguel Etxeberria empujadas por la grada y sostenidas ahora por Olaia Luzuriaga con ocho paradas, pero resistían bien las malagueñas al descanso (10-12).
Segunda parte
La reanudación era fatídica y se terminaba pagando muy caro. En un pestañeo, con Isi Fernández-Agustí como ejecutora, las navarras volaban. Castigaban cada error para poner un preocupante 20-15. La persiana del conjunto de Suso Gallardo estaba bajada, era un momento crítico. Se bailaba en el alambre. Ahí las ‘panteras’ comenzaron a remar y paso a paso se acercaban para acabar con vida. Un siete metros de Nerea Canas a tiempo parado daba un gol más al Replasa Beti-Onak para el domingo.
Todo o nada en Carranque a las 12.00 horas para un equipo que se ha ganado en estos años un ambiente de día grande. Lo dejaron todo en el Hermanos Indurain para tener esa bala de plata en casa con los suyos. El premio es estar en semifinales del play off.
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