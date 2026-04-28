Así son las zapatillas con las que Adidas ha ganado la carrera espacial del maratón: "Se comportan como los neumáticos de Fórmula 1"

Al igual que Estados Unidos presumirá por siempre de haber sido la primera nación que envió a un hombre en la Luna, Adidas alcanzó este domingo uno de los logros más perseguidos del deporte moderno. Por primera vez, un hombre corrió un maratón en menos de dos horas. El hito de Sabastian Sawe es una hazaña deportiva, pero también tecnológica. Las grandes marcas, principalmente Adidas y Nike, llevaban años pugnando por cuál de ellas colocaría su herramienta más avanzada en los pies del hombre adecuado. Y la batalla la ha ganado la marca alemana.

"Sawe no lo sé, pero sí sé que Adidas va a ganar mucho dinero con este récord si lo sabe rentabilizar con un buen plan de marketing, que seguro que lo hacen y muy bien. Han ganado una carrera en la que las marcas llevaban mucho tiempo compitiendo. Un atleta con unas zapatillas Nike quizá baje ese récord del mundo dentro de muy poco, pero el primero en bajar de dos horas será un atleta que llevaba unas Adidas. Eso ya es para siempre", señala Carlos Revuelta, director del máster universitario de Alto Rendimiento Deportivo de la Universidad Europea de Madrid

El atleta keniano Sabastian Sawe posa con su zapatilla, tras ganar el maratón de Londres, con récord del mundo incluido. / NEIL HALL / EFE

Así son las Adizero Adios Pro Evo 3

Como Sawe, las Adizero Adios Pro Evo 3 son ya parte de la historia del atletismo. El Periódico ha tenido la oportunidad de tener en sus manos uno de los escasos pares que hay ahora mismo en Europa, enviado a Madrid con motivo de la maratón que se celebró este domingo en la ciudad, y la experiencia impresiona. Especialmente por los 97 gramos de peso de la zapatilla, una ligereza asombrosa, pero también por la textura de la parte superior, la que cubre el pie, que recuerda más al papel que a la tela, fruto de la aplicación de la tecnología que se utiliza para las velas en el kitesurf.

Aunque el peso es lo que más llama la atención, el experto resta relevancia ese detalle y apunta mucho más a las espumas utilizadas en la media suela y a la placa de carbono que define la estructura de la herramienta. "Biomecánicamente, podría ser incluso mejor que pesasen ligeramente más, pero es difícil de medir. Se podrían hacer pruebas en laboratorio, pero aun así sería difícil concluir si marca o no la diferencia. Yo no me centraría tanto en el peso como en el resto de aspectos", añade.

Visualización de tarjetas de Adidas Adizero Adios PRO v3.

A la venta por 500 euros

Porque quien piense en unas zapatillas similares en forma y estructura a las que puede utilizar cualquier 'runner', se equivoca. Son modelos de élite, zapatillas de un solo uso, con una vida muy limitada, más parecidas en sus características de desgaste a las de los neumáticos de Fórmula 1. "No puedes hacer tres maratones con ellas, ni mucho menos", explica Revuelta, sobre una herramienta destinada a optimizar el rendimiento del atleta en un trayecto de 42,195 kilómetros. El jueves sale a la venta general a un precio de 500 euros, pero, más allá de su uso para la altísima competición, son más un objeto de coleccionista o un capricho de culto que una zapatilla útil para el público general.

El modelo Adizero Adios Pro Evo 3, en el que Adidas estuvo trabajando durante tres años, según explican desde la marca alemana, se estrenó en la propia maratón de Londres. Sawe pudo entrenar anteriormente con ese modelo aunque no con la misma zapatilla. Lo mismo que Yomif Kejelcha, segundo en meta, con una marca también debajo de las dos horas calzando ese modelo.

El futuro de las zapatillas de maratón

¿Qué parte de responsabilidad tienen estas zapatillas en la histórica marca de 1h:59.30? Es imposible definirlo, más allá de la obviedad de que no son mágicas. "Se han juntado un atleta extraordinario en un gran momento de forma, corriendo en un gran circuito, con una gran organización, con un gran estímulo económico, con una gran preparación técnica, física y nutricional y también con una gran tecnología, claro", apunta el experto, quien considera que Sawe difícilmente habría batido el récord con las zapatillas que había en el mercado hace una década.

"Le hemos dado el producto perfecto al deportista que estaba en su momento perfecto", resumen desde la marca. Revuelta apunta a que la tecnología ya no avanzará mucho más en el diseño de las zapatillas, pero que el récord seguirá cayendo por la progresiva adaptación de los deportistas a ella. "No es lo mismo correr con una zapatilla convencional que con una de placa de carbono y espuma, acostumbrarse al cambio no es sencillo. Dentro de un tiempo habrá nativos de estas nuevas zapatillas, atletas que siempre hayan corrido con ellas y eso provocará que los resultados sean todavía mejores", avisa. Como habrá más gente que pise la Luna. Pero el primero será por siempre Neil Armstrong.