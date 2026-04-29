EBG Málaga revalida el título en el All-Star Minibasket 2026

EBG Málaga Fundación Unicaja volvió a proclamarse campeón del All-Star Minibasket Masculino, revalidando el título en la decimonovena edición celebrada en Málaga. El torneo, que reunió a 250 participantes, 16 clubes y 40 partidos, superó la incertidumbre meteorológica para ofrecer tres jornadas marcadas por la convivencia, la formación y el talento emergente del baloncesto andaluz.

El torneo, bajo la organización de EBG Málaga, contó con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración de Unicaja Baloncesto, además del importante respaldo de la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto en materia arbitral.

Un digno campeón

El conjunto malagueño se impuso en la final al CB Fundación Granada, mostrando un juego alegre, con ritmo alto en ataque y gran disciplina defensiva. El dominio fue constante en un encuentro con acciones de calidad que confirmaron el potencial de ambos equipos. Este nuevo título refuerza la historia de EBG Málaga en la categoría minibasket y pone en valor su modelo de formación.

Ambiente y sedes del torneo

Los encuentros se disputaron en diferentes escenarios como las pistas exteriores de Los Guindos, el Pabellón José María Martín Urbano, el Pabellón del Colegio San José y el Pabellón La Yesera de Casabermeja, que se incorpora este año al proyecto.

Las gradas presentaron un gran ambiente durante todo el torneo, con partidos vibrantes y un nivel competitivo que deja buenas sensaciones sobre el futuro del baloncesto andaluz.

Protagonistas dentro y fuera de la pista

En el plano individual, Carlos Hazañas, de EBG Málaga, fue elegido MVP del torneo, mientras que Antonio Lopera, del CB Cordobasket, se llevó el concurso de triples.

Además, los equipos participantes vivieron una experiencia especial al saltar, en el descanso, a la pista del Pabellón Martín Carpena en un partido de Liga ACB contra el Hiopos Lleida, recibiendo el reconocimiento del público.

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La clasificación final del torneo fue la siguiente: EBG Málaga Fundación Unicaja se proclamó campeón, seguido por CB Fundación Granada en segunda posición y CB Ciudad de Córdoba en tercer lugar. Completaron los ocho primeros: Ciudad de Dos Hermanas, CB Alcalá, El Toyo Basket, CB El Palo y CAB Estepona. A continuación se situaron CB Algazara, CB Cordobasket, EBG Fundación Unicaja y UB Jerez, mientras que cerraron la clasificación Puerto Real, Marítimo Melilla, CB Coria y GMASB.