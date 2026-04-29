Ingeniería Ambiental CAB Estepona – Casademont Zaragoza: duelo de altura en los cuartos de final de la LF Endesa

El CAB Estepona inicia este jueves (20:00 horas) su camino en los cuartos de final en la lucha por el título de la LF Endesa, recibiendo al Casademont Zaragoza, campeón de la Liga Regular. Un partido que permitirá al equipo malagueño seguir disfrutando de una temporada histórica y que, además, tendrá un carácter solidario, ya que la recaudación íntegra de la taquilla se destinará a Ben Wilkinson.

Un equipo rompe límites

Las emociones han sido constantes en las últimas temporadas para el conjunto esteponero. Desde la decepción por el ascenso perdido en el Pineda, pasando por la alegría del salto a la élite en La Lobilla, hasta la reciente retirada de su capitana Noe Masiá. Sin embargo, el equipo ha vuelto a demostrar que no tiene techo.

La clasificación para los cruces por el título no solo prolonga la temporada, sino que abre la puerta a disputar competición europea el próximo curso, un premio al crecimiento constante del club.

Un rival de máximo nivel

El equipo aragonés llega como líder de la fase regular, con solo tres derrotas, firmando uno de los mejores balances desde el actual formato de competición. La eliminatoria estará marcada por circunstancias especiales, como la ausencia de su técnico Carlos Cantero, que será sustituido en el banquillo por Arnau Ferreres.

A pesar de las bajas, Casademont Zaragoza mantiene una plantilla amplia y competitiva, lo que le convierte en uno de los grandes favoritos al título.

Un partido con una causa solidaria

Más allá de lo deportivo, el encuentro tendrá un componente emocional añadido. El club malagueño ha decidido donar toda la recaudación de la taquilla a Ben Wilkinson, vecino de Estepona que sufre un tumor maligno que le ha dejado la mitad del cuerpo paralizado y necesita tratamiento de rehabilitación.

La iniciativa busca llenar las gradas del Pineda y convertir el partido en un impulso colectivo para una causa que trasciende el baloncesto.

César Aneas: "Nos enfrentamos al tercer equipo de Europa”

El entrenador de Ingeniería Ambiental CAB Estepona compareció ante los medios para analizar el encuentro que este jueves dará inicio a los cuartos de final de la liga. En una semana de entreno diferente, con ausencias inesperadas hace varias jornadas, Aneas aseguró que “las jugadoras que quedan están muy focalizadas” para el encuentro que disputarán en el Pineda con un mensaje claro: “Vamos a disfrutarlo”.

Sobre el equipo rival, el técnico catalán fue claro: “Nos enfrentamos ante el tercer mejor equipo de Europa, con un roster muy largo a pesar de las ausencias, candidatas a llevarse la liga”. Y es que Casademont Zaragoza, a pesar de haber cosechado dos victorias por poco margen (70-75 y 62-59) en liga regular, en este partido a buen seguro querrán reivindicarse.

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Por último, Aneas añadió que se trata de “una buena oportunidad de ver a un gran equipo ante las locales, que nos lo hemos ganado y el año pasado estaremos en Europa, pero además está el hecho de poner ayudar a una causa benéfica, por lo que hay condicionantes de sobra para llenar el Pineda”.