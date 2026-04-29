El Nueces de Ronda Atlético Torcal, ante un reto para la historia: sus primeros cuartos de final de la Copa de la Reina

El Nueces de Ronda Atlético Torcal está ante uno de los momentos más importantes de su historia. El conjunto malagueño disputa por primera vez unos cuartos de final de la Copa de la Reina, donde se enfrentará a FSF Castro en un duelo directo sin margen de error. El encuentro se jugará el viernes, a las 16.00 horas, y se podrá seguir por Teledeporte, dentro de una fase final que se disputa en Móstoles (Madrid) donde se concentra toda la emoción del torneo en apenas tres días, del 1 al 3 de mayo, con cuartos, semifinales y final en formato eliminatorio.

Castro, un partido para soñar

El rival será el FSF Castro Bloques Cando, quinto clasificado en la Primera División de fútbol sala femenino, mientras que el Atlético Torcal se encuentra en la posición número 11 de la tabla. Aunque bien es cierto que, a un partido, nada de esto importa. El equipo gallego ya ha demostrado esta temporada lo difícil que resulta superarlo. Los dos enfrentamientos previos han caído del lado rival, pero por márgenes mínimos y con guiones que invitan a la esperanza.

Esa cercanía en el marcador refuerza la confianza del vestuario, que siente que la distancia real entre ambos equipos es menor de lo que dictan los resultados. "Han sido partidos muy igualados", explica el técnico Víctor Quintero y añade: "Todavía no hemos conseguido ganarles, pero estamos convencidos de que podemos competir y que algún día esa moneda caerá de nuestro lado".

El equipo que logre la clasificación se verá las caras en semifinales contra el ganador del Lainco Esportiu Rubi FS- Arriva AD Alcorcón FSF. El primero de ellos se encuentra en Segunda División, mientras que el Arriva Alcorcón se sitúa en la sexta posición de la Primera División.

El Nueces de Ronda llega muy unido al momento más especial de la temporada. / @carlesfutsal

El fútbol sala siempre da revancha

El Atlético Torcal no ha llegado hasta aquí por casualidad. En temporadas anteriores ya había rozado una clasificación de este calibre, quedándose a las puertas en eliminatorias marcadas por la igualdad extrema. Especialmente doloroso fue aquel precedente en la campaña 2023/2024 ante MRB Móstoles, en un partido que terminó 4-4 tras una remontada espectacular desde el 0-3 y que se decidió en una tanda de penaltis en la que el conjunto malagueño se quedó sin premio. Una noche dura que, sin embargo, marcó el crecimiento competitivo del equipo.

"Caímos en penaltis y fue muy duro", recuerda Víctor Quintero. “Pero de eso se aprende. Este equipo ha sabido hacerse más fuerte con esas experiencias”. Ese aprendizaje ha tenido recompensa esta temporada. El Atlético Torcal sí ha dado el paso adelante en la Copa esta temporada, logrando la clasificación para esta fase final tras imponerse por 1-3 al UDC Txantrea en una eliminatoria sólida y muy trabajada. Una victoria que simboliza la madurez de un equipo que ya no se queda a las puertas, sino que cruza el umbral.

Una temporada con el premio de la salvación

El contexto que llega el equipo refuerza aún más el valor de este momento. El equipo malagueño encara el tramo final de la liga con la permanencia prácticamente encarrilada, con nueve puntos de margen sobre el descenso a falta de cuatro jornadas. Sin ser aún matemática, la salvación está muy bien encaminada tras una campaña exigente en la que el equipo ha tenido que competir cada punto hasta el final.

Clasificación de la primera división de fútbol sala femenino. / RFEF

Durante buena parte del curso, ha estado condicionado por partidos que se escapaban en los minutos decisivos, una situación que ha obligado a crecer mentalmente al grupo. Esa evolución se ha traducido en una mejora reciente de resultados y en un equipo más sólido, capaz de gestionar mejor los momentos clave. "Nosotros competimos todos los partidos", mantiene el técnico Víctor Quintero. "Y ahora llegamos en un buen momento, con confianza tras encarrilar varios partidos ganados".

La Copa, un todo o nada en 72 horas

La fase final de la Copa de la Reina se disputa en una sede única, en el pabellón Pau 4 Móstoles Sur en la madrileña localidad de Móstoles. Quedan ocho equipos que lucharán por el título en solo tres días. Entre los participantes hay cinco conjuntos de Primera División: MRB Móstoles FSF, Arriva AD Alcorcón, FSF Castro Bloques Cando, Nueces de Ronda Atlético Torcal, Poio Pescamar y Melilla CD Torreblanca. Completan la lista tres de Segunda: Lainco Esportiu Rubi FS y CDE Leganés Masdeporte lo que añade aún más incertidumbre al torneo.

El formato no deja margen de error. Todo comienza con los cuartos de final el viernes, continúa con las semifinales al día siguiente y culmina con la final el domingo. Cada partido es una eliminatoria directa, sin opción al error en la que un mal momento puede significar la eliminación.

Este contexto obliga a los equipos a competir al límite desde el primer minuto. Todo se decide en 40 minutos, dos partes de 20 minutos a tiempo corrido. En caso de empate al finalizar el encuentro, se decidirá en la tanda de penaltis por lo que cada detalle cobra una importancia máxima. "La ilusión no es la misma que en Liga", reconoce la capitana Valeria. “Es un partido especial, algo que no vivimos cada semana”, señala Alejandra, la cierre del equipo.

Orgullo, ambición y un sueño compartido

El vestuario tiene claro lo que representa este momento. No es solo una eliminatoria, es una oportunidad de seguir escribiendo la historia del club. "Estamos muy orgullosas de poder representar a Málaga en unos cuartos de la Copa de la Reina. Vamos a intentar dar lo mejor de nosotras para llegar lo más lejos posible", señala la capitana Valeria.

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El mensaje también se traslada a la afición, a la que el equipo quiere sentir cerca pese a la distancia. “Que nos apoyen, aunque no sea físicamente, que estén viéndonos y nos manden toda la suerte”, añade Alejandra. Además, el equipo no se esconde pese a la dificultad del rival. “Aunque estén por encima en la tabla, pensamos que podemos competirles durante todo el partido y así lo vamos a hacer”, concluye la capitana, reflejando la ambición de un grupo que quiere seguir haciendo historia.