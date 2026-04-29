Récord en el club Guadalhorce Golf: seis jugadores en el Campeonato de España Sub-16

El Real Guadalhorce Club de Golf ha firmado un nuevo hito en su trayectoria al clasificar a seis jugadores para el Campeonato de España Sub-16 Masculino 2026. Este logro sitúa al club malagueño como el de mayor representación del país junto al Club de Golf Escorpión, además de convertirlo en el referente andaluz en número de participantes en esta cita nacional.

El campeonato, que se disputará del 1 al 3 de mayo en el recorrido Ruins+Hills de Infinitum Golf, reunirá a 87 jugadores entre categorías cadete e infantil. La prueba, organizada por la Real Federación Española de Golf, será puntuable para los rankings nacionales y también para el R&A World Amateur Golf Ranking, lo que incrementa su relevancia competitiva.

Seis talentos en busca del título

Los jugadores de Guadalhorce que competirán en Tarragona serán Oliver de Wint, los hermanos Iñaki y Eduardo de la Macorra, Marcus Latt, Javier Muñoz y Álvaro Codes. Todos ellos afrontan tres jornadas de competición con el objetivo de luchar por el título nacional y seguir acumulando experiencia en torneos de máximo nivel.

El presidente del club, Ángel Gancedo, destacó el valor de esta clasificación múltiple: “Estamos muy expectantes ante el gran número de jugadores que van a participar en el Campeonato Nacional. Es un logro que nos hace sentir muy orgullosos”.

Una cantera de éxitos

Este récord de participación es fruto del trabajo que el club viene desarrollando en su programa deportivo infantil, enfocado no solo en fomentar la práctica del golf, sino también en desarrollar talento, inculcar valores y apoyar a los jugadores con ayudas y bonificaciones.

Los resultados ya son evidentes. Oliver de Wint se proclamó campeón de España infantil en 2024 y 2025 de forma consecutiva, mientras que Diego Gross logró el título nacional benjamín. Más recientemente, Iñaki y Eduardo de la Macorra se alzaron con el Campeonato de Andalucía Pitch & Putt 2026, sumando nuevos éxitos a una cantera en constante crecimiento.

“Toda una serie de logros que nos llenan de satisfacción y que nos animan a seguir trabajando y dedicando tiempo y esfuerzo. Para Guadalhorce Golf es importante tener grandes campeones, pero también nuestro objetivo es tener grandes deportistas en el amplio sentido de la palabra, pero sobre todo grandes personas”, aseguró Ángel Gancedo.

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Un club con proyección nacional

Fundado en 1988, el Real Guadalhorce Club de Golf se ha consolidado como uno de los campos de referencia en Málaga y en el ámbito nacional. Rediseñado en 2007 por el golfista Miguel Ángel Jiménez, cuenta con un recorrido de 18 hoyos par 72 y otro de nueve hoyos pares 3, además de amplias instalaciones deportivas y sociales.