El CAB Estepona hace sufrir al poderoso Zaragoza (68-84)

El Casademont Zaragoza fue mucho Casademont Zaragoza para un CAB Estepona que, salvo milagro, terminará su grandiosa aventura liguera en la elite del baloncesto femenino en este cruce de cuartos de final. Derrota de las de César Aneas (68-84) en una lección de coraje, pero que no sirvió ante un equipo mucho más largo y al que el trío formado por Gueye, Laia Flores y Bankolé le dio una valiosa renta de 16 puntos con la que la eliminatoria llegará al segundo partido, el domingo, en el Príncipe Felipe de la capital maña.

Buen arranque del CAB Estepona

Sorprendió el Estepona dominando en el arranque 13-9. Le costó al Casademont cogerle el aire al partido. Poco a poco igualó las fuerzas. Un triple de Bankolé en el último ataque del primer cuarto pudo el 17-21 para 10 minutos muy dignos de las de César Aneas, con una rotación muy limitada.

Dos triples de Mawuli a comienzos del segundo parcial ponían ya la psicológica renta en contra de 10 puntos. Un tremendo 2+1 de Ornella Bankolé disparaba a las aragonesas en el luminoso, aunque las costasoleñas, con Dongue y Claudia Contell llevando las riendas en ataque, resistieron lo más cerca que pudieron.

Se igualó entonces el electrónico. El tercer triple de Mawuli y con la enésima canasta de Gueye, esta sobre la bocina, mandó a las jugadoras a vestuarios con un preocupante 31-43.

El Casademont Zaragoza sufrió para ganar, a pesar de lo que dice el marcador final. / CAB Estepona

Segundo tiempo

Un triple de Contell ponía la guinda a un parcial de 10-3 de las locales, que puso al CAB Estepona a solo cinco. Las de Aneas soñaron con la sorpresa cuando se vieron igual en el marcador (48-48).

Las aragonesas le vieron las orejas al lobo y despertaron. El equipo maño volvió a jugar su baloncesto, que unido al cansancio del Estepona, provocó un giro radical, con un parcial 0-13. En un visto y no visto, volvieron los 10 de renta cuando ya solo faltaban 10 minutos (51-61).

La resistencia del Estepona fue heroica. Un triple de Contell volvía a apretar el choque, pero en esa jugada el físico de la española dijo basta. Ahí se apagó el faro que estaba sosteniendo a las de Aneas en el marcador. Laia Flores volvió a activar su faceta más ofensiva y, a base de triples y penetraciones, destrozó a las locales con la colaboración de Bankolé.

En el último cuarto solo Gretter encontraba alguna solución, lo justo para mantener un hilo de esperanza para las esteponeras. Aun así, a pesar del enorme mérito del Estepona, el Casademont aprovechó el último suspiro del encuentro para volverse a Zaragoza con una cómoda ventaja que le deja a un paso de semifinales.

Ficha

CAB Estepona: Claudia Contell (23), Leia Dongue (18), Cecilia Muhate (2), Noelia Masía, Marta Ortega (2), Melisa Gretter (14), Lucía Rodríguez (9).

Casademont Zaragoza: Ornella Bankolé (21), Mariona Ortiz (3), Merritt Hempe (7), Nadia Fingall (6), Veronika Vorackova (2), Laia Flores (17), Helena Oma, Aminata Gueye (17), Stephanie Mawuli (11).

Parciales: 17-21; 14-22; 20-18; 17-23.

Árbitros: Paula Lema Parga, Juan Ramón Hurtado Almansa y Pol Franquesa Vázquez. Sin eliminadas por faltas.

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