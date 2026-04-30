La Diputación de Málaga forma a más de 800 deportistas, padres y técnicos en valores a través del fútbol

La Diputación de Málaga ha puesto en marcha la tercera edición de los talleres “Valores en Juego”, una iniciativa que reunirá a más de 800 alumnos de las Escuelas Deportivas Municipales de fútbol, junto a sus familias y técnicos, en un programa que va más allá de la práctica deportiva para centrarse en la formación integral de los jóvenes.

El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, ha destacado que el objetivo es que “los niños y niñas practiquen deporte de forma constructiva y que este se utilice como una herramienta educacional y formativa”. Además, ha subrayado que la iniciativa se desarrollará mediante metodologías activas, participativas y dinámicas que facilitarán la interiorización de valores fundamentales.

Juan Rosa explicando la dinámica del taller " Valores en juego". / Diputación de Málaga

Educación en valores desde la base

El programa se desarrollará en un total de 12 municipios de la provincia y pone el foco en aspectos clave como el respeto, la responsabilidad, la igualdad, el compañerismo y el juego limpio. No se trata solo de mejorar habilidades técnicas en el fútbol, sino de formar personas comprometidas con su entorno y con una visión positiva del deporte.

En este sentido, Rosas ha insistido en la importancia de inculcar el respeto a las normas, al reglamento y al colectivo arbitral, destacando incluso el arbitraje como una posible salida profesional dentro del ámbito deportivo.

La importancia del entrenamiento emocional

Uno de los pilares de esta edición será el trabajo en el ámbito psicológico y emocional. El especialista en entrenamiento emocional Kiko Vegas, con más de 25 años de experiencia, será uno de los encargados de impartir los talleres.

Vegas ha señalado que “más del 60% del éxito de un deportista no está en sus manos ni en sus piernas, sino en su cabeza”, poniendo de relieve la importancia de la gestión emocional en el rendimiento deportivo. Durante las sesiones se abordarán cuestiones como la motivación, la autoestima, la comunicación eficaz entre entrenadores, familias y deportistas, así como la inclusión y los valores humanos en el deporte.

Dos niveles de formación adaptados

El programa se estructura en dos niveles para adaptarse a la experiencia previa de los municipios participantes. El primero, denominado “Fundamentos para crecer en el deporte”, se centrará en aspectos como la gestión del éxito y la frustración, el concepto de fracaso, la toma de decisiones ante posibles procesos de profesionalización temprana y las cualidades que definen a un buen deportista.

En este nivel participarán, además de Kiko Vegas, un árbitro deportivo que aportará una visión normativa y ética del juego, y un psicólogo deportivo que trabajará la presión competitiva y el desarrollo de habilidades psicológicas.

El segundo nivel, “Avanzamos juntos”, está dirigido a aquellos municipios que ya formaron parte del programa en ediciones anteriores. En este caso, se plantea como un espacio de reflexión, análisis y propuestas de mejora del deporte base, incluyendo coloquios con expertos para compartir experiencias e inquietudes.

Un proyecto con impacto social

La iniciativa también ha contado con la participación institucional de representantes municipales, como el concejal de Deportes de Benahavís, que ha valorado el programa como una propuesta “sana y educativa” que contribuye al crecimiento personal de los jóvenes deportistas.

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Con “Valores en Juego”, la Diputación de Málaga reafirma su apuesta por un modelo deportivo que trasciende la competición y se convierte en una herramienta clave para la educación en valores, la convivencia y el desarrollo personal de las nuevas generaciones.