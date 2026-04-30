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Sole López se despide del final de temporada del Costa del Sol para pasar por quirófano

La extremo malagueña sufre una una rotura del labrum del hombro derecho y estará de baja entre tres y cuatro meses

Sole López estará de baja entre tres y cuatro meses por una lesión en el hombro.

Sole López estará de baja entre tres y cuatro meses por una lesión en el hombro. / Costa del Sol Málaga

La Opinión

Nuevo golpe duro para el Costa del Sol Málaga a las puertas de la vuelta de los cuartos de final de la Liga Guerreras Iberdrola. Sole López se perderá lo que resta de temporada por lesión en el hombro derecho. La capitana tiene que someterse a una cirugía al padecer una rotura del labrum del hombro derecho y entrará en quirófano la próxima semana.

La malagueña cayó lesionada en la jornada 25 de la temporada regular liguera, ante el Super Amara Bera Bera en Carranque, tras una caída en una acción ofensiva y las pruebas médicas posteriores han confirmado esta lesión de gravedad en la articulación. La recuperación estimada abarca entre tres y cuatro meses, por lo que la extremo izquierdo estará disponible en el inicio del próximo curso.

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