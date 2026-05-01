Cuatro metales españoles con sabor malagueño en el Campeonato de Europa de Taekwon-Do ITF

Gran cosecha del Taekwon-Do ITF andaluz en el Campeonato de Europa de esta disciplina celebrado estos días en la isla griega de Creta. Sin duda, la gran competición de Taekwon-Do ITF HQ de este curso ha sido de lo más satisfactoria para los clubes de Andalucía, con 13 metales en total, uno de oro y doce de bronce en la prestigiosa cita continental.

Y cuatro de esos bronces con auténtico sabor malagueño: Rebecca Brenner y Houda Benkirane, del Club Fénix In Nae Torremolinos, Tatiana Pereira, del TKD PRO Fuengirola, y Jimena Sánchez, del Doyang Benalmádena, combatieron a la perfección para alzarse con un tercer puesto grupal de lo más vistoso en la categoría júnior.

Regularidad y progresión, las claves del éxito

Las cuatro deportistas malagueñas lograron una gran regularidad ante sus rivales y expusieron ante instructores y jueces una enorme mejoría a lo largo del torneo. Su actuación ratificó lo que los seleccionadores han visto en ellas durante los últimos torneos: progresión en las técnicas, fortaleza en los combates y precisión en todos y cada uno de los movimientos y formas. Uno de los Europeos más difíciles que se recuerdan en los últimos años sirvió de escenario para confirmar que el nivel del Taekwon-Do ITF malagueño no para de crecer.

El tercer puesto por equipos también contó con la aportación de Paula Zapata y Marta Hidalgo, de la Academia de Artes Marciales de Los Barrios. Las seis deportistas subieron juntas al podio con el equipo español, completando una actuación colectiva que dejó en muy buen lugar al conjunto andaluz en esta cita continental.

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El resto de preseas andaluzas correspondieron al Club Do-San de San Roque, que aportó un amplio ramillete de medallas. Isabel Jiménez se colgó el oro en Formas categoría mayor de 45 años de Cuarto Dan, mientras que Julieta Jiménez y Valeria Sánchez lograron sendos bronces en Formas y Combate infantil respectivamente. Israel Antequera consiguió dos bronces en Formas individual y por equipos en la categoría de más de 45 años de Sexto Dan, y Daniel Sánchez replicó el doblete en Formas individual y por equipos en Tercer Dan. Sin duda, un Campeonato de Europa para recordar, un logro que pone al Taekwon-Do ITF español en la vanguardia europea y en el que los deportistas andaluces tienen cada vez más protagonismo.