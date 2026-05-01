Histórico pase a semifinales de Copa de la Reina del Nueces de Ronda Atlético Torcal

El Nueces de Ronda Atlético Torcal sigue empeñado en hacer historia. Este viernes logró el pase a semifinales de la Copa de la Reina, que se celebra en Móstoles, tras ganar un intenso y sufrido encuentro que tuvo de todo. Su rival en semis será el Arriva Alcorcón, un duelo que arrancará a las 12:30 horas, horario polémico porque deja a los equipos con un descanso de poco más de 12 horas entre partido y partido.

Imagen del partido de cuartos de final. / RFEF

Partido intenso

El encuentro tuvo de todo, intensidad emoción y ritmo. Se puso por delante en el minuto 1 Castro tras una jugada desafortunada, luego con 1-2 en el marcador en la segunda mitad llegaron 3 minutos mágicos del conjunto malagueño con hat trick de Alejandra y diana de Sandra (5-2).

El Castro a falta de 13 minutos jugó ya sin portera y fue un completo dominio del conjunto gallego que no supo manejar la frustración de ir por detrás en el marcador. Cabe destacar la labor de las dos metas, Andrea y Valeria, que salvaron a su equipo en multitud de ocasiones y a la serenidad de Alejandra tirando penaltis.

La primera mitad fue de dominio gallego. El gol inicial les ayudó y a pesar del golazo de Susi, el empate duró muy poco. El partido alcanzó el descanso con 1-2 y malas sensaciones para las costasoleñas.

Segunda parte espectacular

La segunda mitad comenzó con el habitual cambio en la portería de las malagueñas, Valeria ocupó el lugar de una destacada Andrea que fue la mejor jugadora del Nueces de Ronda Atlético Torcal en la primera mitad. En los primeros minutos tuvo Valeria varias intervenciones de mérito que ayudó a que su equipo siguiera en el encuentro.

En el minuto 25 hubo penalti a favor del conjunto malagueño cometido por Dany Sousa por agarrón y empujón a África, penalti que transformó Alejandra poniendo de nuevo la igualada al marcador. 2-2 con todo por decidir a falta de 15 minutos. No pasó ni un minuto cuando hubo un nuevo penalti a favor del Nueces de Ronda Atlético Torcal, que de nuevo transformó Alejandra dando la vuelta al marcador, 3-2 a falta de 14 intensos minutos por disputarse. Pero estos minutos fueron de locura, una locura que aún no había terminado porque instantes después, tras una jugada individual, Alejandra completó su hat trick poniendo el 4-2 a favor del Nueces de Ronda Atlético Torcal, aunque no quedó ahí el festival porque en la siguiente jugada Sandra García puso el 5-2 tras una jugada individual de Marta Collado que disparó y Caridad rechazó la pelota que le llegó a Sandra para acabar estos tres minutos de locura para el conjunto malagueño.

Las malagueñas celebran uno de los goles. / RFEF

Sin portera

Julio Delgado ordenó tras el gol juego de 5 con portera jugadora a falta de algo más de 13:30 para el final. El peso del partido volvió a un Castro Bloques Cando que encerró a las malagueñas en su área aunque los contragolpes pudieron ser letales para el conjunto gallego debido a la velocidad de África que tuvo ocasión de ampliar la renta. Valeria salvó a su equipo en una doble ocasión, primero un uno contra uno de Luisa Mayara y su disparo lo bloqueó con el cuerpo e instantes después desvió un disparo de Cris Loures, la misma que instantes después pondría el 5-3 tras cazar un rechace en el área malagueña. Pero cuando más parecía que sufría la escuadra costasoleña, África se encargó de dar tranquilidad marcando (6-3). Las gallegas siguieron intentándolo, pero no les dio para empatar. Histórica victoria del Nueces de Ronda… y a semifinales.

Ficha

Nueces de Ronda Atlético Torcal (6): Andrea, Marta Collado, Alejandra, África y Unami. También jugaron Valeria, Armoa, Susi, Barra, Sandra García, Guida y Rebecka.

FSF Castro Bloques Cando (5): Caridad, Natalinha, Luisa Mayara, Danny Sousa, Cris Loures. También jugaron Area Loureiro, Jenny, Antía Martínez, Antía Pérez, Julia, Clara Soares, Paula, Luana, Marta

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Goles: 0-1 min 1 Natalinha, 1-1 min 16 Susi, 1-2 min 19 Luisa Mayara, 2-2 min 24 Alejandra, 3-2 min 25 Alejandra, 4-2 min 26 Alejandra, 5-2 min 26 Sandra García, 5-3 min 31 Cris Loures, 6-3 min 32 África, 6-4 min 35 Patricia, 6-5 min 37 Luana.