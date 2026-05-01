El Nueces de Ronda Atlético Torcal, a seguir haciendo historia en la Copa de la Reina

Ya llegó la fecha clave para el Nueces de Ronda Atlético Torcal. El club malagueño tiene una cita con la historia este viernes a las 16 horas en el Pabellón Pau 4 Móstoles Sur, donde disputará los cuartos de final de la Copa de la Reina ante FSF Castro Bloques Cando.

Un rival al que no ha logrado ganar esta temporada, pero la buena dinámica de las malagueñas y el llegar a esta fase final con la permanencia prácticamente resuelta hace que el equipo afronte el envite con optimismo y tranquilidad, sin restarle un ápice de importancia al hecho histórico que representa. En la mente de todos los componentes del club está el dejar el nombre de Málaga bien alto y hacer que suene más a menudo en este tipo de eventos.

Charla técnica de Víctor Quintero durante el entrenamiento. / Atlético Torcal

Un camino nada sencillo

El camino hacia esta fase final no ha sido fácil, aunque los resultados puedan decir lo contrario. El conjunto malagueño inició la competición en la segunda ronda el 24 de septiembre de 2025, donde venció al Entrerríos Automatización de Zaragoza a domicilio por 2-6. El conjunto aragonés de Segunda División puso en apuros a las malagueñas en la primera mitad, aunque la diferencia de nivel acabó imponiéndose. En octavos, el rival fue el UDC Txantrea KKE pamplonica, también de Segunda División, al que superaron por un ajustado 1-3 el pasado 17 de diciembre.

El cuadro de la fase final

La fase final se disputará íntegramente este fin de semana en Móstoles y podrá seguirse en abierto a través de Teledeporte y RTVE Play. Los cuartos de final arrancan el viernes 1 de mayo con cuatro enfrentamientos: a las 11:00 horas se medirán CDE Leganés Masdeporte y Melilla CD Torreblanca; a las 13:30 horas, Poio Pescamar y MRB Móstoles FSF; a las 16:00 horas, el partido del Nueces de Ronda Atlético Torcal ante FSF Castro Bloques Cando, que se emitirá por Teledeporte; y a las 18:30 horas cerrará la jornada el duelo entre Lainco Esportiu Rubí FS y Arriva AD Alcorcón FSF.

El sábado 2 de mayo llegarán las semifinales, con la Semifinal 2 a las 10:00 horas y la Semifinal 1 a las 12:30 horas. El domingo 3 de mayo, a las 10:30 horas, se disputará la gran final. El cuadro queda dividido en dos lados: la Semifinal 1 enfrentará a la ganadora de Lainco Rubí – Alcorcón con la ganadora de Atlético Torcal – Castro, mientras que la Semifinal 2 cruzará a la ganadora de Leganés – Melilla con la de Poio – Móstoles. Cabe destacar que en esta edición se han colado dos equipos de Segunda División: el CDE Leganés Masdeporte y el Lainco Esportiu Rubí FS.

La plantilla al completo, pensando a lo grande

El técnico Víctor Quintero se ha llevado a Móstoles a toda la plantilla, incluida Becha, que está lesionada, y la finlandesa Rebecka Parhiala, con escasos minutos esta temporada. Una decisión que refleja el espíritu de grupo del club: que nadie se quede fuera de un momento tan importante y que todas aporten, dentro o fuera de la cancha.

El Nueces de Ronda en el entrenamiento antes de los históricos cuartos de final. / Atlético Torcal

Víctor Quintero

En declaraciones para la previa, el técnico Víctor Quintero ha declarado que "Esta semana afrontamos una Copa que es muy bonita para el club, llevamos mucho tiempo queriendo llegar a un evento de esta categoría y la verdad que me acuerdo muchísimo de mucha gente que ha estado en estos tiempos atrás, ha trabajado mucho para que el club esté en esta situación y es un evento bonito que lo vamos a disfrutar. Creo que las chicas se lo merecen, hemos hecho un gran trabajo, hemos llegado a un buen nivel de juego. La verdad es que vamos con toda la ilusión del mundo para disfrutar al máximo. Al frente un equipo que está llamado o que quiere meterse arriba, y ser un referente en cuanto a títulos o a disputarlos. Es cierto que estos años anteriores no han tenido, ni este año en la clasificación, pero han conseguido el primer título con la Copa de Galicia. Será un partido muy reñido, en la primera vuelta un segundo nos privó de puntuar y allí hicimos un buen primer tiempo pero es cierto que fueron superiores en el segundo. Espero un partido muy igualado pero sobre todo vamos a disfrutar. Nosotros podemos decir que no tenemos la presión que puedan tener ellas que son un proyecto ganador, hay mucho dinero invertido. Nosotros al final somos noveles en esto así que vamos a disfrutar y tratar de hacer un bonito partido".

Valeria Gálvez

Por su parte, la capitana Valeria Gálvez ha querido expresar para la previa que "Esta semana tenemos una semana muy ilusionante, ya que jugamos los cuartos de final de la Copa de la Reina en Móstoles. Jugamos contra Castro que sabemos que es un rival muy difícil ya que los dos últimos partidos que hemos jugado contra ellas no los hemos podido ganar. Pero llevamos toda la semana preparando este partido de una forma muy emotiva y muy ilusionante y vamos a intentar dar lo mejor posible para al menos pasar a la semifinal".

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Teledeporte, en directo

El encuentro podrá seguirse este viernes desde las 16 horas por Teledeporte y podrá ser comentado por las redes sociales del club, donde se podrán depositar mensajes de ánimo y apoyo a las jugadoras en este evento tan importante para el deporte malagueño.