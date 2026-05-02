El CAB Estepona visita Zaragoza con el sueño de luchar por las semifinales de la Liga Femenina Endesa

Más de 30 minutos estuvo contra las cuerdas Casademont Zaragoza en el Pineda, llevándose para los segundos cuarenta una renta quizás demasiado amplia, pero en un deporte donde pequeños detalles te pueden penalizar en unos instantes es algo que a veces ocurre. Ahora, la expedición de Ingeniería Ambiental CAB Estepona viaja a la capital aragonesa sabiendo que no hay nada que perder.

César Aneas contará con las mismas jugadoras que tuvo disponibles en el Pineda a excepción de la júnior Rocío Baraza, que por motivos académicos permanecerá en Estepona, siendo diez los efectivos que ponen rumbo a Zaragoza.

El rival, probablemente, volverá a contar con las mismas ausencias que el jueves: Carlos Cantero por paternidad y Helena Pueyo y Nerea Hermosa por lesión. Así, será importante tratar de evitar la superioridad y facilidad de sumar de Aminata Gueye cerca del aro y el acierto exterior marcará mucho las opciones de estar en partido para Ingeniería Ambiental CAB Estepona: en la ida llegó al descanso con 0/12 en triples y jugadoras como Stephanie Mawuli (3/7, aunque anotó los tres primeros) y Laia Flores (4/7) hicieron mucho daño en momentos clave.

No será sencillo, pero Ingeniería Ambiental CAB Estepona viaja con la intención de volver a desplegar el mejor juego posible y, como ha hizo en la ida, seguir dando pasos adelante en una temporada que sin duda quedará para el recuerdo, pero que ya se trabaja para que la próxima sea igual o mejor.

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El técnico catalán del conjunto de la Costa del Sol ya expresó al término del encuentro en el Pineda que “toca ir al Felipe a ser competitivas” a pesar de las ausencias y el poco descanso que habrá entre ambos partidos, incluyendo el viaje.