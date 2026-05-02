El Costa del Sol Málaga va a por la remontada en Carranque para seguir vivo en el play off

Es uno de esos puntos de no retorno, el momento cumbre de la temporada. Un todo o nada que el Costa del Sol Málaga vuelve a tener encima de la mesa. Salió cruz en la EHF European Cup y ahora las panteras quieren continuar su camino hacia el título en la Liga Guerreras Iberdrola. Se encomiendan al espíritu de Carranque, donde este domingo (12:00 horas) tratarán de darle la vuelta a la eliminatoria de cuartos de final ante el Replasa Beti-Onak. Las malagueñas arrastran un 24-22 del pasado martes en Villava.

«Es un partido súper complicado, el equipo tiene los efectivos que tiene. Jugando en casa y con nuestra afición creo que vamos a tener nuestra oportunidad. Sabemos lo que tenemos que hacer, no es la primera vez que lo hacemos y hay jugadoras que todavía tienen mucho que decir en esta eliminatoria», asegura Suso Gallardo en la previa: «Ojalá se dé el partido que queremos buscar. Tenemos que hacerlo bien en defensa para poder correr, en ataque estar un poco más acertadas de cara a gol de lo que lo hicimos en la ida».

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El entrenador malagueño no recupera ninguna de las jugadoras lesionadas (Sole López, Joana Resende, Nicxon Clabel, Nayra Solís, Maider Barros y Bárbara Vela), aunque sí se une a la convocatoria la canterana María Ocaña. Es un día especial para las panteras, que necesitan una nueva hazaña para repetir presencia en las semifinales del play off, su suelo desde que se implantó este sistema de competición. No es la primera vez que remonta después de caer en la ida. Las circunstancias son complejas, aunque esta plantilla ya demostró su ADN. Este domingo se puede escribir una nueva página en el libro del Costa del Sol Málaga.