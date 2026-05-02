Nico Williams remonta al Alavés y permite soñar al Athletic

Nico Williams culminó la remontada del Athletic Club ante el Deportivo Alavés en Vitoria con dos goles en cuatro minutos (2-4) que permiten soñar a su equipo con un puesto europeo y deja al conjunto babazorro al borde de los puestos de descenso en la jornada 34 de LaLiga EA Sports.

El movimiento de banquillo de Ernesto Valverde en el descanso, cuando el Alavés ganaba 1-0, cambiaron la imagen y el juego de los visitantes, que rompieron el partido a pesar de verse por detrás en el marcador en dos ocasiones.

El Athletic esfumó los fantasmas y dio un salto en busca de los puestos que dan derecho a jugar competiciones europeas, mientras que los de Quique Sánchez Flores se quedan a dos puntos de la zona roja.

El encuentro comenzó de cara para el Alavés, que se adelantó en los primeros compases después de aguantar los tímidos embistes iniciales del Athletic.

Una jugada personal de Ángel Pérez, que decidió meterse entre líneas, acabó en la llegada de Antonio Blanco, que se coló fuera de marca dentro del área y adelantó a los suyos con un golpeo duro que superó a Unai Simón a los 9 minutos.

Los rojiblancos no se arrugaron y fueron a por el empate con ahínco, pero Nahuel Tenaglia y Jonny Otto estuvieron omnipresentes en los desmarques de ruptura que buscaron los hermanos Williams.

Los bilbaínos no dejaron de apretar, de llegar y de generar, pero les faltaron los últimos metros y encontrar un rematador claro.

Nico Williams fue el que más veneno llevó a la portería de Antonio Sivera. No llegó de cabeza a rematar un buen balón desde la derecha y uno de sus envíos, que no encontró compañero, estuvo a punto de colarse en la portería local a la media hora de juego.

En una de las pocas llegadas claras del Alavés, casi siempre por la banda de Ángel Pérez, el colegiado decreto penalti sobre Toni Martínez, pero el VAR intervino para anular la decisión de Quintero González.

El técnico rojiblanco Ernesto Valverde movió el banquillo en el descanso y el Athletic Club empató con un gol de Robert Navarro tras una jugada personal y un disparo que desvió un defensa.

La segunda mitad comenzó con mucha actividad en las dos áreas. Ibrahim Diabate comenzó a asomarse cerca de Unai Simón. El Alavés apretó y en una recuperación, Víctor Parada se plantó dentro del área. El defensa fue derribado y el público, que llenó el estadio de Mendizorroza, reclamó penalti en un segunda parte con más chispa.

La lluvia arreciaba en la capital vasca y con ella el empuje de un Athletic que pudo adelantarse tras una buena jugada de Rego dentro del área, que encontró a Gorka Guruzeta, aunque el delantero se encontró el balón y no pudo rematar.

Fue la jugada previa al gol de los locales. De nuevo una gran aproximación de Ángel Pérez dio lugar al saque de esquina previo en el que Nahuel Tenaglia remató en el primer palo para poner el 2-1, con menos de media hora por delante.

La ventaja duró poco en el marcador. A los siete minutos, Oihan Sancet se sacó un gol de la chistera ante la falta de presión de la defensa local, que le permitió perfilarse dentro del área para poner el 2-2.

Desde el empate, el partido se abrió y el Athletic insistió hasta que encontró el premio con una buena combinación en el balcón del área que permitió disparar a Nico Williams dentro del área y, de nuevo, el balón golpeó en un defensa, para desviarse lo justo y colarse en la meta de Sivera.

El internacional español sentenció el partido al aprovecharse de un error en un despeje de Nahuel Tenaglia. Williams se plantó delante de Antonio Sivera y sentenció el partido con su segundo gol, el cuarto de la tarde.

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