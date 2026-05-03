Fútbol sala
El Atlético Torcal se despide con honores de la semifinal de la Copa de la Reina (7-2)
Tras un inicio igualado, la pegada y eficacia ofensiva del AD Arriva AD Alcorcón marcaron la diferencia en una eliminatoria de ritmo vertiginoso
La segunda semifinal iniciaba con el vértigo propio de dos escuadras sin ataduras, que se prodigaban inicialmente en labores ofensivas, así Laura Sánchez buscaba superar a Valeria y Marta Collado hacía lo propio con Ari.
El Atlético Torcal se adelantaba en el marcador con un gol de Guida al segundo palo a pase de África, en una buena transición ofensiva (1-0). La reacción alfarera no se hacía esperar y se prodigaba en el área rival con ocasiones claras de Clau López, María Barcelona y Vane Sotelo, que no encontraban el camino al gol.
El empate lo subía al marcador Sara Martínez después de un eslalon prodigioso por el eje de la cancha (1-1). Tres minutos más tarde, las amarillas culminaban la remontada. Vane Sotelo lanzaba una falta cuyo despeje en corto lo aprovechaba Aída de Miguel para llevar la algarabía a la hinchada alfarera (2-1).
Vane Sotelo se llevaba su cuota de protagonismo con un golazo de disparo raso desde el eje de la cancha, para abrir brecha en el marcador (3-1). Sin que le diera tiempo a reaccionar al Torcal, las amarillas ponían tierra de por medio con dos nuevos goles. Primero, Aída de Miguel resolvía dentro del área un pase entre líneas de Clau López y, segundos más tarde, María Barcelona hacía buena la estrategia con un gran zapatazo (5-1).
El conjunto de Raúl Castro "Piru" hacía el sexto y séptimo tanto, ambos anotados por Vane Sotelo, culminando dos transiciones ofensivas (7-1). Con todo cuesta arriba, Víctor Quintero optaba por las incorporaciones de Valeria a las jugadas de ataque.
A tres minutos del final, el equipo malagueño optaba por el juego de cinco, situación que le reportaba su segundo gol, obra de Catarina Barra, remachando dentro del área un centro chut de Alejandra Rochel (7-2).
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