El CAB Estepona pone fin en Zaragoza a una inolvidable temporada (90-49)

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona perdió a domicilio ante Casademont Zaragoza por 90-49 y puso así a una temporada histórica. Porque después de alcanzar la elite del baloncesto español ha logrado acceder a su primera eliminatoria por el título. El segundo de los choques ante el claro favorito al triunfo en la competición no pudo incluir la participación de Claudia Contell, a raíz de la lesión sufrida en el partido de ida. Y en el apartado más emotivo, este histórico duelo en tierras zaragozanas supuso el debut de las jovencísimas canteranas esteponeras Iune Muñoz y Pau Prados.

El encuentro comenzó sin fallo desde más allá del arco, con tres triples que situaban el luminoso del Pabellón Príncipe Felipe en 6-3 en menos de un minuto de juego. Sin embargo, las visitantes no volverían a sumar desde larga distancia en toda la primera parte. Los problemas para César Aneas eran mayúsculos. Disponía de apenas seis jugadoras profesionales para este broche final a la campaña.

Triples locales

Enfrente un rival que no dejaba de anotar triples, como era de esperar, por medio de jugadoras tan representativas como son Veronika Vorackova o Ornella Bankolé. Después de establecerse un ya significativo 21-10 en el marcador y tres minutos de cuarto por jugar, la dinámica no variaba. Hasta cinco triples logró anotar el equipo local para un posterior 30-12.

Bajó el ritmo anotador del cuadro maño en el segundo periodo, pero las jugadoras de Ingeniería Ambiental CAB Estepona no eran capaces de ver aro con facilidad y la renta, aunque poco, seguía al alza. Tras una canasta de Aminata Gueye, poco antes llegar el ecuador del cuarto, la renta entre una y otras escuadra llegaba a los 25 puntos (39-14) y, por encima de los 40, en la eliminatoria.

Recta final

Se volvió a repetir la historia después del paso por vestuarios, pues entraron los triples al CAB Estepona. Sumaba con Leia Dongue y Muhate como protagonistas para poner el 50-25. Pero con el paso del tiempo de nuevo la sequía. Sólo Dongue parecía poder mantener la anotación de Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que veía, con 75-44 abajo, cómo el equipo entraba en bonus con más de seis minutos por jugar.

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Con algo más de minuto y medio, Aneas optó por darle entrada y protagonismo a las tres jugadoras júnior que tenía en el banquillo, siendo el debut tanto para Iune Muñoz como para Pau Prados. La grada supo reconocer el esfuerzo de las más jóvenes y no dudó en ovacionarlas en tan importante situación. El encuentro precisamente acabó con canasta de Ari Ruiz, que anotaba así sus primeros puntos en la categoría y establecía el definitivo 90-49.