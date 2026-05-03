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El CAB Estepona pone fin en Zaragoza a una inolvidable temporada (90-49)

Las costasoleñas no pudieron dar la sorpresa ante un claro candidato al título en este histórico play off a doble partido

El encuentro tuvo el aliciente especial de contemplar el debut de algunas de las canteranas del CAB Estepona.

El encuentro tuvo el aliciente especial de contemplar el debut de algunas de las canteranas del CAB Estepona. / CAB Estepona

L. O.

El Ingeniería Ambiental CAB Estepona perdió a domicilio ante Casademont Zaragoza por 90-49 y puso así a una temporada histórica. Porque después de alcanzar la elite del baloncesto español ha logrado acceder a su primera eliminatoria por el título. El segundo de los choques ante el claro favorito al triunfo en la competición no pudo incluir la participación de Claudia Contell, a raíz de la lesión sufrida en el partido de ida. Y en el apartado más emotivo, este histórico duelo en tierras zaragozanas supuso el debut de las jovencísimas canteranas esteponeras Iune Muñoz y Pau Prados.

El encuentro comenzó sin fallo desde más allá del arco, con tres triples que situaban el luminoso del Pabellón Príncipe Felipe en 6-3 en menos de un minuto de juego. Sin embargo, las visitantes no volverían a sumar desde larga distancia en toda la primera parte. Los problemas para César Aneas eran mayúsculos. Disponía de apenas seis jugadoras profesionales para este broche final a la campaña.

Triples locales

Enfrente un rival que no dejaba de anotar triples, como era de esperar, por medio de jugadoras tan representativas como son Veronika Vorackova o Ornella Bankolé. Después de establecerse un ya significativo 21-10 en el marcador y tres minutos de cuarto por jugar, la dinámica no variaba. Hasta cinco triples logró anotar el equipo local para un posterior 30-12.

Bajó el ritmo anotador del cuadro maño en el segundo periodo, pero las jugadoras de Ingeniería Ambiental CAB Estepona no eran capaces de ver aro con facilidad y la renta, aunque poco, seguía al alza. Tras una canasta de Aminata Gueye, poco antes llegar el ecuador del cuarto, la renta entre una y otras escuadra llegaba a los 25 puntos (39-14) y, por encima de los 40, en la eliminatoria.

Recta final

Se volvió a repetir la historia después del paso por vestuarios, pues entraron los triples al CAB Estepona. Sumaba con Leia Dongue y Muhate como protagonistas para poner el 50-25. Pero con el paso del tiempo de nuevo la sequía. Sólo Dongue parecía poder mantener la anotación de Ingeniería Ambiental CAB Estepona, que veía, con 75-44 abajo, cómo el equipo entraba en bonus con más de seis minutos por jugar.

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Con algo más de minuto y medio, Aneas optó por darle entrada y protagonismo a las tres jugadoras júnior que tenía en el banquillo, siendo el debut tanto para Iune Muñoz como para Pau Prados. La grada supo reconocer el esfuerzo de las más jóvenes y no dudó en ovacionarlas en tan importante situación. El encuentro precisamente acabó con canasta de Ari Ruiz, que anotaba así sus primeros puntos en la categoría y establecía el definitivo 90-49.

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