Antonelli, líder sólido, bate a los McLaren en Miami; Sainz (9º) puntúa y Alonso acaba 15º

Kimi Antonelli ha conseguido su tercera victoria consecutiva en el GP de Miami y se afianza como sólido líder del Mundial. La carrera, que ha cambiado de horario ante la amenaza de tormentas eléctricas, se ha desarrollado en seco y ha deparado un buen espectáculo, con caos en la salida, recobrado protagonismo de Verstappen y un intenso pulso de Leclerc con los McLaren.

Antonelli ha cruzado la meta por delante de Lando Norris y Oscar Piastri. Carlos Sainz ha podido puntuar (9º) y Fernando Alonso ha completado la carrera 15º, por delante de su compañero Lance Stroll y los dos Cadillac, un pequeño paso adelante en la atribulada aventura de Aston Martin y Honda.

La cuarta ronda de la temporada 2026 se ha disputado después de más de un mes de parón y con tres grandes alicientes: los cambios en el reglamento 2026, las actualizaciones en los monoplazas y el formato Sprint. McLaren dominó la carrera corta del sábado, pero Kimi Antonelli ha defendido la hegemonía de Mercedes con la pole del sábado y la victoria este domingo.

Caótico inicio

La batalla ‘salvaje’ en la salida ha sido espectacular y con salvadas ‘milagrosas’. Kimi Antonelli, en pole por tercera vez consecutiva este año, ha vuelto a fallar en la arrancada y se ha pasado de frenada intentado recuperar. A su lado en primera fila, Verstappen ha visto su oportunidad y ha intentado superar al de Mercedes, mientras Charles Leclerc, tercero en parrilla, venía lanzado con el Ferrari.

Max ha calculado mal y ha trompeado estrepitosamente, pero por increíble que parezca, no se ha tocado con nadie y ha podido seguir adelante, aunque ha caído a la novena posición. Colapinto, en un intenso cuerpo a cuerpo con Hamiton, también se han tocado, pero igualmente sin consecuencias y manteniendo posiciones.

Leclerc se ha situado al frente de la carrera, aunque Antonelli ha salido muy bien librado y tras cinco vueltas ha recuperado la primera plaza. Justo en este momento se ha desatado el caos de nuevo: Hadjar ha roto la suspensión y se ha ido al muro con el Red Bull en la curva 15, mientras en otro punto del trazado, Lawson ha embestido a Pierre Gasly, que ha acabado volcando aparatosamente con su Alpine. El coche de seguridad ha ralentizado la acción, cuando los radares de los equipos anticipaban la llegada de la lluvia en 20 minutos.

Verstappen ha apostado por una estrategia diferente y ha parado para montar neumáticos duros, confiando en que el cielo diera una ‘tregua’. La carrera se ha relanzado en la vuelta 11, con Leclerc al frente, pero con Norris y Antonelli pegados a su rueda.

Lando ha lanzado un ataque fulminante para situarse líder de la carrera y Antonelli y Leclerc se han ensarzado en un pulso que ha permitido al campeón poner tierra de por medio con el McLaren.

Piastri ha llegado a la altura de Leclerc, que se defendía como podía y Carlos Sainz ha perdido la novena posición con Verstappen, en plena remontada y haciendo su particular carrera.

Las previsiones de lluvia inminente no estaban claras y Mercedes ha llamado a boxes a Russell, que le ha ganado la posición a Leclerc. “¿Por qué me paráis si viene agua?” ha protestado el monegasco, muy molesto ante la estrategia de Ferrari. “La próxima vez, preguntadme”.

Max, sin recompensa

Los McLaren, Antonelli y Hamilton han seguido en pista con medios, rodando en cabeza en el ecuador de la carrera, mientras Verstappen seguía mirando al cielo. Sin agua y siendo el único del top cinco con gomas duras, la jugada podía salirle bien. En modo ‘caza’ con el Red Bull, el neerlandés se ha colocado al frente de la carrera cuando han parado los dos McLaren.

La alegría no le ha durado demasiado. Con más desgaste en sus ruedas, Max no ha podido frenar el impulso de Antonelli y Norris, que le han superado al volver a pista con gomas nuevas y un ritmo claramente superior al resto.

El duelo del líder del Mundial y el vigente campeón se ha intensificado en la recta final en Miami, con Verstappen ya descolgado y sufriendo para resistir ante Leclerc en la lucha por el podio. Piastri ha superado a un desdibujado Russell para progresar al quinto puesto.

Solo la lluvia podía cambiar el escenario, pero la carrera ha acabado en seco y le ha pasado factura a Verstappen. Y también a Fernando Alonso.

El asturiano ha estirado el neumático medio 41 vueltas, esperando un desenlace en agua, pero no ha podido ahorrarse la parada y ha concluído 15º. La nota positiva es que ha podido completar su segunda carrera consecutiva sin problemas, ni rastro de vibraciones y por delante de su compañero Stroll y de los dos coches de Cadillac .

Leclerc ha alcanzado a Max a falta de nueve vueltas y Piastri ha sido el siguiente en superarle, aunque el de Red Bull ha vendido ‘cara’ su piel.

Golpe de teatro final

Piastri ha detectado los problemas de Leclerc y le ha atacado para sellar un doblete de McLaren en el podio. El monegasco ha vivido un suplicio para completar la última vuelta, incluso ha tocado muro y se ha visto superado en los últimos metros por Russell y Verstappen.

Antonelli, que sigue en racha, se ha anotado su tercer triunfo consecutivo y amplía distancias en el campeonato. Norris y Piastri le han acompañado el podio. Un excelente noticia para el ‘gran circo’, aunque de nuevo sea un Mercedes el que ha impuesto su ley en Miami.

Verstappen ha tenido que conformarse con el quinto puesto y la sensación de haber recuperado su mejor versión este fin de semana con el RB22, a pesar del error en la salida. Mención especial al octavo puesto de Franco Colapinto en su mejor resultado con Alpine.

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