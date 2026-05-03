El Costa del Sol Málaga se mete en semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola con una remontada épica (23-20)

Heroico Costa del Sol Málaga. No hay subestimar nunca el corazón de un campeón, justo lo que sacaron las panteras para poner todo lo que tenían sobre el parqué de Carranque y conseguir el billete a semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola. Fue agónico, se sufrieron ríos de tinta, pero el club malagueño repite presencia entre los cuatro mejores de España. Tenía que remontar y no le sobró nada. Victoria ante el Replasa Beti-Onak (23-20) en un cierre que lo tuvo todo. Erró el siete metros Nerea Canas y se desató la alegría en el Pérez Canca, que llevaba mereciendo un momento así meses. Ahora espera el Rocasa Gran Canaria, que también obró la hazaña en Telde.

Partido equilibrado

El conjunto de Suso Gallardo tenía una salida brava, pronto se ponía en disposición de creer (4-2). Pero se remangaban bien las navarras, que se enganchaban a Olaia Luzuriaga para poco a poco invertir la tendencia (8-10). Había más fe que ideas claras en las locales, a las que le faltaba acierto para poder mandar. Aunque, como vienen haciendo pese a las circunstancias, las panteras no dejaban de creer. Empujaban y al descanso se marchaban con un ajustado 11-11.

Tras la reanudación se daba por primera vez ese escenario con el que se soñaba. Silvia Arderius y Martu Romero, los cerebros negros y blancos junto con Estela Doiro, se negaban a que se cerrase la temporada y una era. El marcador lucía 15-12 y 16-13 y era el momento del break. Aunque aparecía de nuevo la guardameta para frenar y dar alas al equipo de Miguel Eceheverría, que mostraba casta en momentos complicados. Tanto que se ponían arriba (18-19). Ahí apareció ese corazón de campeón, cuando el viento más soplaba en contra. Cuando más costaba creer.

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Remontada

Se atrincheraban y peleaban para poner un 23-20 pleno de épica. Ahí los árbitros decidieron que era siete metros a Kelly Fonkeng. No había fallado uno Nerea Canas, que ahí erró ante Alice Fernandes. Se desató la locura en Carranque, que celebró, incluso entre lágrimas, que las panteras están en las semifinales por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. En el camino se pone el Rocasa Gran Canaria, que tiene el factor pista. Quedan aún dos semanas. Es momento de felicidad para el Costa del Sol Málaga.