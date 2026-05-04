Fernando Alonso activa el modo ‘zen’: “Vienen carreras duras, pero estoy en paz”

Fernando Alonso no parece estar tan afectado como cabría esperar ante el fiasco mayúsculo de Aston Martin. En apenas unos meses, el bicampeón español ha pasado del "ganar en Australia 2026" a dar por bueno "acabar la carrera y por primera vez con los dos coches". Ha activado el modo 'zen' desde que comenzó la temporada, viendo que el proyecto de Adrian Newey y su AMR26 sigue estancado y sin visos de mejorar. "Hasta después del verano será así", advierte.

"No estoy seguro de que haya más rendimiento por ahora, no creo que sea así. Solo la fiabilidad ha mejorado, en Miami no hemos tenido ningún problema. Las vibraciones han desaparecido. Eso es lo que tenemos que llevarnos positivo, pero el coche es muy similar al de Japón y será así en Canadá y en las próximas carreras, vienen carreras muy duras”, reconocía ante la prensa española en el paddock del Hard Rock Stadium.

Sereno, Fernando se ha resignado a una situación que nunca imaginó cuando Lawrence Stroll presentó a 'bombo y platillo' el fichaje de Newey y el resto de los refuerzos de lujo en el departamento técnico de Aston Martin. La aventura como equipo de fábrica tras sellar un acuerdo con Honda como motorista en exclusiva no ha podido empezar peor.

“Vamos a ir dando pasos. Van a ser carreras difíciles, va a ser repetitivo porque en cada gran premio tenemos sesiones con los medios todos los días: el primer día, el viernes, el sábado y el domingo", explicó Fernando. "Lo siento", le replicó un periodista."Está bien. Haces tu trabajo. Pero parece repetitivo el mensaje: no tendremos mejoras hasta después del verano. ¿Qué esperar en Canadá? Lo mismo. ¿Qué esperar en Austria? Lo mismo", insistió.

"Todos en el equipo tenemos que manejar la frustración, pero creo que estamos relajados. Estamos todos comprometidos para tener una mejor segunda mitad del año", subrayó Alonso esbozando una sonrisa.

“Estoy en paz porque entiendo la situación. El equipo me ha explicado que si traemos una décima en cada carrera, no cambia nuestra posición. Estamos en la posición de P20 o P19 y a un segundo de los que tenemos justo delante, así que incluso si traemos dos décimas en cada carrera no cambia nuestra posición. Es estresar el sistema y el presupuesto. Hasta que no tengamos un segundo de mejora, es mejor no presionar el botón de producción porque gastamos dinero y recursos”, dijo.

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Esta segunda parte de su discurso sembró algunas dudas. ¿Significa que Stroll se ha cansado de tirar su dinero en un coche que no va a ninguna parte?. ¿O quizá este derrotismo es exagerado y busca la reacción de la F1 y la FIA para ayudar al equipo con más dificultades de la parrilla, acelerando su plan de ADUO?. Y por último, ¿Influirá este catastrófico contexto en su renovación?. Alonso contestó a esta última cuestión tirando de ironía: "Si acabo quinto en una carrera con este coche, me retiro esa misma tarde".