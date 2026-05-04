El CB Rincón de la Victoria conquista el torneo internacional de Essex y deja huella en Europa

El Club Baloncesto Rincón de la Victoria firmó una actuación brillante en el torneo internacional celebrado en la Universidad de Essex, en Colchester (Reino Unido). Tras cuatro días de intensa competición, el gran éxito llegó de la mano del Cadete Amarillo 2010, que se proclamó campeón tras una final épica bajo la dirección de Víctor Aspizua y Lautaro Miranda.

Por su parte, el Júnior Azul también dejó el listón muy alto, alcanzando las semifinales en un campeonato de gran exigencia. El equipo, dirigido por Víctor Pérez y Mauro Pistoni, confirmó el crecimiento del baloncesto rinconero y su capacidad para competir al máximo nivel fuera de España.

Más allá de lo deportivo

Más allá de los éxitos deportivos, la expedición ha servido para reforzar los valores que definen al club. Durante su estancia en tierras británicas, jugadores y técnicos convivieron en un ambiente de compañerismo, esfuerzo y superación, consolidando el espíritu de la denominada #FamiliaCBRV.

Pabellón del torneo internacional de Essex. / CB Rincón de la Victoria

Desde la entidad destacan que la experiencia ha ido mucho más allá de la competición: "No solo hemos jugado al baloncesto; hemos llevado la bandera de nuestro municipio con un orgullo inmenso. Ver a nuestros chicos apoyarse, celebrar juntos y competir con esa garra nos confirma que el camino es el correcto".

Un proyecto con futuro

El éxito en Essex no habría sido posible sin el respaldo de patrocinadores, familias y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, pilares fundamentales en el crecimiento del club.

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Con este nuevo logro, el CBRV regresa a casa reforzado no solo en lo deportivo, sino también en su apuesta por la formación integral de sus jugadores. La entidad continúa consolidándose como un referente en el baloncesto base, demostrando que su ambición y su modelo trascienden fronteras.