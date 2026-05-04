Clasificación del GP de Miami, con Sainz 9º, Alonso, 15º y sanción a Leclerc

Imparable, Kimi Antonelli ha sumado en Miami su tercera victoria consecutiva. El piloto italiano de Mercedes ha emmendado otra mala salida, y ha podido mantener la hegemonía de Mercedes ante la presión de los McLaren,

Con 100 puntos en su casillero del Mundial y 20 de ventaja sobre su compañero George Russell, que ha sido cuarto, Antonelli ha subido al podio acompañado por Lando Norris y Oscar Piastri. Carlos Sainz ha terminado en los puntos con Williams (9º) y Fernando Alonso ha sido 15º con Aston Martin.

Charles Leclerc ha recibido una penalización de 20" tras la carrera, por conducción insegura en la última vuelta, lo que le hace caer a la octava posición y permite ganar una a Hamilton (6º) y Colapinto (7º).

GP de Miami. Carrera (57 vueltas - 308.326 km)

1. Kimi Antonelli (Mercedes) 57 vueltas

2. Lando Norris (McLaren) a 3"264

3. Oscar Piastri (McLaren) a 27"092

4. George Russell (Mercedes) a 43"051

5. Max Verstappen (Red Bull) a 43"949

6. Lewis Hamilton (Ferrari) a 53"753

7. Franco Colapinto (Alpine) a 61"871

8. Charles Leclerc (Ferrari) a 44"245 (*P. -20")

9. Carlos Sainz (Williams) a 82"072

10. Alexander Albon (Williams) a 90"972

11. Oliver Bearman (Haas) a 1 vuelta

12. Gabriel Bortoleto (Audi) a 1 vuelta

13. Esteban Ocon (Haas) a 1 vuelta

14. Arvid Lindblad (VISA RB) a 1 vuelta

15. Fernando Alonso (Aston Martin) a 1 vuelta

16. Sergio Pérez (Cadillac) a 1 vuelta

17. Lance Stroll (Aston Martin) a 1 vuelta

18. Valtteri Bottas (Cadillac) a 2 vueltas

Retirados:

Nico Hülkengerg (Audi)

Liam Lawson (VISA RB)

Pierre Gasly (Alpine)

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