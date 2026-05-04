🔴 EN DIRECTO hoy a las 20:00 horas
Moeve Fútbol Zone 1x24: la jornada 34 de LaLiga a debate y foco en Girona-Mallorca
Moeve Fútbol Zone regresa hoy, 4 de mayo, con un nuevo programa centrado en el análisis de la jornada 34 de LaLiga EA Sports, con especial atención a varios duelos clave del fin de semana y al momento que atraviesan los equipos en el tramo final de la temporada
La emisión arranca con la editorial de Christian Blasco, que introduce las claves de la actualidad futbolística antes de dar paso al repaso de la jornada a cargo de Xavi Espinosa, centrado en clasificación, resultados y calendario de LaLiga EA Sports, LaLiga Hypermotion y Liga F Moeve.
La jornada 34, a examen
El bloque principal del programa pone el foco en LaLiga EA Sports, con la participación de los periodistas Irati Vidal y Albert Fernández, que analizan en profundidad lo que ha dejado la jornada 34 en un momento decisivo del campeonato. El análisis se completa con la sección de La Firma Prensa Ibérica, en la que Jordi Roura, de Diari de Girona, ofrece las claves del partido entre Girona y Mallorca, mientras que Juan Carlos Álvarez, de Faro de Vigo, analiza el encuentro entre Celta y Elche.
Moeve Fútbol Zone
El programa puede verse en todas las cabeceras digitales de Prensa Ibérica, y en las redes sociales oficiales de SPORT, donde los aficionados podrán participar mediante encuestas, comentarios y secciones interactivas
Liga Hypermotion y el semáforo
El programa también dedica espacio a la LaLiga Hypermotion, con Mario Jiménez, que repasa la jornada 38 y presenta la habitual sección del semáforo, destacando a los equipos en mejor y peor dinámica.
Liga F y los golazos de la jornada
En clave femenina, Maria Tikas repasa la jornada de La Liga F Moeve y selecciona los tres mejores goles del fin de semana.
LaLiga Genuine Moeve, protagonista
El espacio “Fútbol para todos” pone el foco en la LaLiga Genuine Moeve, con Xavi Espinosa, que presenta la primera historia de esta nueva fase, con el Granada como club anfitrión y protagonista del reportaje.
El pulso de la jornada en redes
Antes del cierre, Joaco Soneira repasa la actualidad a pie de calle y selecciona las mejores imágenes que ha dejado la jornada en redes sociales. Un programa que combina análisis, debate y actualidad en un tramo clave de la temporada.
- Suspendido el Joventut - Unicaja en el descanso con 53-33 en el marcador
- Las explicaciones del presidente de la Penya por la suspensión del Joventut - Unicaja
- Los desafíos del mercado laboral de Málaga: vacantes sin cubrir en múltiples sectores y necesidad de relevo generacional
- Cortes y desvíos en Málaga del 1 al 3 de mayo por el Día del Trabajo, procesiones y una carrera
- El parque de Málaga con 90.000 metros cuadrados de senderos, pinturas rupestres y zonas verdes: está junto a una de las tres únicas cuevas marinas del mundo
- ¿Quién ganará las elecciones de Andalucía 2026? Estas son las predicciones más allá de las encuestas
- Funes, tras la victoria del Málaga CF (2-4) en Eibar: 'La clave es que la gente no dude del equipo
- Alberto García Chaparro, malagueño de 23 años, campeón del mundo de oratoria: 'Da igual los títulos que uno tenga, yo sigo aprendiendo