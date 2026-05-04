El Real Club Mediterráneo brilla en el Nacional de Snipe con un subcampeonato femenino

El Real Club Mediterráneo ha cerrado con éxito el Campeonato de España Femenino y Juvenil de la Clase Snipe, celebrado entre el 30 de abril y el 3 de mayo en la bahía de Málaga. Durante cuatro jornadas, la ciudad se convirtió en el principal foco de la vela nacional, congregando a más de sesenta regatistas procedentes de distintos puntos del país.

La competición, organizada por la delegación de la Real Federación Española de Vela y con el respaldo de diversas entidades, se desarrolló en condiciones muy favorables, permitiendo completar el programa previsto y ofreciendo un alto nivel competitivo en el campo de regatas.

Los ganadores de las categorías femeninas y juvenil del Campeonato de España de Snipe. / Real Club Mediterráneo

Subcampeonato para el club anfitrión

Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue el equipo del Real Club Mediterráneo. La tripulación formada por Marina Gallego y Carmen Herrero firmó una actuación muy sólida, que les permitió mantenerse en los puestos de cabeza y alcanzar el subcampeonato de España en categoría femenina.

Este resultado confirma el excelente nivel deportivo del club anfitrión en una cita de máxima exigencia dentro del calendario nacional.

Podio femenino y protagonistas

El título nacional en categoría femenina fue para Sara Franceschi, del Club Marítimo de Mahón, y Silvia Marce, del RCMA-RSC. La tercera posición la ocuparon Julia Rita, también del CM Mahón, y Carmen Mateo, del Club Náutico Cabanás.

En categoría juvenil, la victoria fue para Juan José Fernández, del Club de Mar de Almería, junto a Álvaro Rodríguez, del Real Club Náutico de Adra. Les siguieron Martín Fresneda y José González, del Real Club Náutico de Valencia, mientras que el tercer puesto fue para Manuel Barrionuevo y Gonzalo Luis Cano.

Resultados por categorías

En juvenil femenina, el primer puesto fue para María Alejandra Correa y Claudia Pons, representantes del Club Marítimo de Mahón y del Club Náutico Ciutadella, respectivamente.

Por su parte, en categoría máster, la victoria correspondió a Cristina Martínez y Rosa Padrón, del Real Club Náutico Gran Canaria.

La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en la marina del club y contó con la presencia de autoridades y representantes institucionales, entre ellos el presidente del Real Club Mediterráneo, Eduardo Cestino, así como responsables del ámbito naval, municipal y deportivo.

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Con la celebración de este campeonato, el Real Club Mediterráneo refuerza su posición como organizador de grandes eventos náuticos a nivel nacional. Además, el evento subraya el impulso al deporte base y femenino, consolidando a Málaga como un enclave privilegiado para la práctica de la vela en España.