Vela
El Real Club Mediterráneo brilla en el Nacional de Snipe con un subcampeonato femenino
Marina Gallego y Carmen Herrero destacan en Málaga en una cita que reunió a la élite de la vela española
Álvaro Borrego
El Real Club Mediterráneo ha cerrado con éxito el Campeonato de España Femenino y Juvenil de la Clase Snipe, celebrado entre el 30 de abril y el 3 de mayo en la bahía de Málaga. Durante cuatro jornadas, la ciudad se convirtió en el principal foco de la vela nacional, congregando a más de sesenta regatistas procedentes de distintos puntos del país.
La competición, organizada por la delegación de la Real Federación Española de Vela y con el respaldo de diversas entidades, se desarrolló en condiciones muy favorables, permitiendo completar el programa previsto y ofreciendo un alto nivel competitivo en el campo de regatas.
Subcampeonato para el club anfitrión
Uno de los grandes protagonistas del campeonato fue el equipo del Real Club Mediterráneo. La tripulación formada por Marina Gallego y Carmen Herrero firmó una actuación muy sólida, que les permitió mantenerse en los puestos de cabeza y alcanzar el subcampeonato de España en categoría femenina.
Este resultado confirma el excelente nivel deportivo del club anfitrión en una cita de máxima exigencia dentro del calendario nacional.
Podio femenino y protagonistas
El título nacional en categoría femenina fue para Sara Franceschi, del Club Marítimo de Mahón, y Silvia Marce, del RCMA-RSC. La tercera posición la ocuparon Julia Rita, también del CM Mahón, y Carmen Mateo, del Club Náutico Cabanás.
En categoría juvenil, la victoria fue para Juan José Fernández, del Club de Mar de Almería, junto a Álvaro Rodríguez, del Real Club Náutico de Adra. Les siguieron Martín Fresneda y José González, del Real Club Náutico de Valencia, mientras que el tercer puesto fue para Manuel Barrionuevo y Gonzalo Luis Cano.
Resultados por categorías
En juvenil femenina, el primer puesto fue para María Alejandra Correa y Claudia Pons, representantes del Club Marítimo de Mahón y del Club Náutico Ciutadella, respectivamente.
Por su parte, en categoría máster, la victoria correspondió a Cristina Martínez y Rosa Padrón, del Real Club Náutico Gran Canaria.
La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar en la marina del club y contó con la presencia de autoridades y representantes institucionales, entre ellos el presidente del Real Club Mediterráneo, Eduardo Cestino, así como responsables del ámbito naval, municipal y deportivo.
Málaga, referente náutico
Con la celebración de este campeonato, el Real Club Mediterráneo refuerza su posición como organizador de grandes eventos náuticos a nivel nacional. Además, el evento subraya el impulso al deporte base y femenino, consolidando a Málaga como un enclave privilegiado para la práctica de la vela en España.
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