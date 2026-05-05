Natalia de Miguel y Marta de las Heras, campeonas en el Campeonato de España de Remo Olímpico

El Real Club Mediterráneo vuelve a situarse en lo más alto del remo nacional tras la brillante victoria de sus deportistas Natalia de Miguel y Marta de las Heras, que se han proclamado campeonas de España en la modalidad de dos sin timonel femenino durante el Campeonato de España de Remo Olímpico y Paralímpico, celebrado este pasado fin de semana en Legutiano (Álava).

La competición, disputada en el embalse de Urrunaga, reunió a 149 tripulaciones procedentes de 32 clubes de siete comunidades autónomas, consolidándose como una de las grandes citas del calendario nacional. Durante dos intensas jornadas de regatas, el nivel competitivo ha sido máximo, con una destacada presencia andaluza tanto en participación como en resultados.

En este contexto de máxima exigencia, la tripulación formada por Natalia de Miguel y Marta de las Heras firmó una actuación impecable en la prueba de dos sin timonel femenino, imponiéndose con autoridad para conquistar el título nacional y subir a lo más alto del podio. Un triunfo que confirma el excelente momento del equipo de remo del Real Club Mediterráneo y su capacidad para competir al máximo nivel en el panorama nacional.

Natalia de Miguel y Marta de las Heras con sus medallas de oro. / Real Club Mediterráneo

Gracias a este resultado, el club malagueño logró finalizar en sexta posición en el medallero general con una medalla de oro, en una clasificación dominada por el Club Náutico Sevilla, que lideró la competición tanto en el cómputo global como en la categoría femenina.

El campeonato, que ha contado como novedad con la inclusión de modalidades mixtas y es puntuable para la Copa del Rey por autonomías, ha vuelto a poner de relieve el crecimiento y la competitividad del remo español, así como el papel destacado de los clubes andaluces en el conjunto nacional.

Noticias relacionadas

Con este nuevo éxito, el Real Club Mediterráneo reafirma su apuesta por el deporte de alto nivel y continúa consolidando su tradición y prestigio en el remo, sumando un nuevo título nacional a su palmarés gracias al talento y esfuerzo de Natalia de Miguel y Marta de las Heras.