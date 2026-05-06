La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026: todo lo que necesitas saber

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 convertirá a Alcobendas en epicentro mundial de la escalada del 28 al 31 de mayo, con una cita que reúne a la élite internacional y nacional en las modalidades de bloque y velocidad. Durante cuatro días, la explanada del polideportivo José Caballero será el escenario donde cerca de 300 escaladores de 40 países competirán en una de las paradas más destacadas del circuito internacional.

Este evento no es una competición más ya que no es muy común presenciar al mismo tiempo una prueba de bloque, una de las seis del calendario, y una de velocidad, una de las siete. De cara al disfrute del público, la emoción de la competición en la pared se combina con una experiencia donde el entretenimiento, la gastronomía y el entorno se integran en un mismo espacio.

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Horarios clave y momentos decisivos del evento

La competición arranca el jueves 28 de mayo con las clasificatorias de bloque: femenina de 9:00h a 14:00h y masculina de 16:00h a 21:30h. El viernes 29 llega el primer gran día decisivo, con la semifinal femenina de bloque de 10:30h a 13:20h y la final a partir de las 19:00h, concentrando en una sola jornada la lucha por las medallas en esta categoría.

El sábado 30 será el turno del bloque masculino, con semifinales de 10:30h a 13:20h y final también desde las 19:00h, mientras que el domingo 31 se centra en la velocidad: clasificatorias entre las 10:00h y las 15:00h y finales a partir de las 18:00h, cerrando el evento con los duelos más rápidos y espectaculares del fin de semana.

Dos disciplinas, dos formas de entender la escalada

Uno de los grandes atractivos de la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 es la convivencia de dos disciplinas completamente diferentes en un mismo espacio competitivo.

El bloque es técnica, lectura y creatividad. Los escaladores deben resolver ‘problemas’ en la pared. Cada movimiento cuenta, cada error penaliza y la capacidad de adaptación marca la diferencia. Es una disciplina donde el público puede seguir de cerca cada intento y entender la dificultad de cada paso, en la que la fuerza, la potencia y el control corporal también juegan un papel decisivo.

La velocidad, por su parte, es pura explosividad. Dos escaladores compiten en paralelo en una pared estandarizada, buscando el mejor tiempo posible en un recorrido idéntico en todas las competiciones del mundo. Aquí no hay margen para el error: una salida fallida o un resbalón pueden decidir la eliminatoria. Es directa, visual y extremadamente rápida, lo que la convierte en uno de los grandes espectáculos del evento. Todo se decide por décimas de segundo. Para contextualizar, algunos de los mejores registros en subir esa pared de 15 metros son los siguientes: en categoría masculina uno de los más recientes es de 4.58 segundos (Zhao Yicheng, logrado este pasado mes de abril) y el femenino de 6.03 segundos (Aleksandra Mirosław, conseguido en octubre del año pasado).

Un cartel internacional con presencia española

El nivel deportivo será uno de los grandes argumentos del evento. Alcobendas reunirá a nombres que dominan el ranking mundial y que llegan con aspiraciones reales de podio. Figuras como Oriane Bertone, Annie Sanders Sorato Anraku o Mejdi Schalck lideran el cartel en bloque. En velocidad, la presencia de referentes como Yafei Zhou o Zach Hammer asegura registros de primer nivel y duelos de máxima exigencia. ¿Veremos un nuevo récord en Alcobendas?

Además, por parte local, la Selección española llega con una representación amplia en todas las categorías. Escaladores como Leslie Romero o Erik Noya lideran un equipo que competirá en casa con el impulso del público, acompañado de perfiles jóvenes como Guillermo Peinado que buscan consolidarse en el circuito internacional.

Mucho más que competición: la experiencia en la Fun Zone

La World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 no se limita a lo que ocurre en la pared. El evento incorpora una zona específica para el público donde la experiencia se amplía más allá de la competición. La Fun Zone será uno de los puntos neurálgicos del recinto, con presencia de foodtrucks que ofrecerán distintas opciones gastronómicas para todos los asistentes. Un espacio pensado para que la jornada no se limite a ver escalada, sino que se convierta en una experiencia completa, con pausas, encuentros y momentos de ocio (también para el estómago).

Además, diferentes marcas estarán presentes con activaciones diseñadas para interactuar directamente con el público. Experiencias participativas, espacios dinámicos y propuestas que buscan acercar la escalada a los aficionados de todas las edades desde otro ángulo.

Este tipo de espacios refuerzan el carácter abierto del evento, donde tanto el aficionado experto como el público que se acerca por primera vez encontrarán motivos para quedarse durante toda la jornada.

Dónde ver la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026

Para quienes no puedan asistir en directo, la competición contará con retransmisión televisiva a través de Eurosport. Gracias a esta cobertura se podrá ver cómo la World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026 refuerza el carácter accesible del evento, donde conviven atletas y aficionados, con variedad de experiencias y una planificación pensada para el disfrute del público más allá de la emoción de la pared.