Baloncesto
El Real Madrid somete al Hapoel y se mete en la 'Final Four' de la Euroliga
Usman Garuba, con 16 puntos y 6 rebotes, fue clave en la victoria del equipo blanco para cerrar la serie de cuartos de final con 3-1
EFE
El Real Madrid se impuso al Hapoel de Tel Aviv en el Arena Botevgrad de Bulgaria (81-87) para cerrar la serie de cuartos de final con 3-1 y meterse en la Final a Cuatro de Atenas, que se disputará del 22 al 24 de mayo en el Telekom Center Arena.
El dominio de los blancos en el rebote y el mayor acierto en el tiro fueron factores suficientes para contrarrestar las muchas pérdidas que cometieron y los robos del Hapoel. Usman Garuba, con 16 puntos, 6 rebotes y 20 de valoración, fue determinante en el juego del Real Madrid. Ni siquiera los 29 puntos de Dan Oturu pudieron contrarrestarlo.
Scariolo repitió cinco inicial con respecto al tercer partido de la serie, pero no le surtió el mismo efecto al Real Madrid. Aunque Alex Len fue el primero en anotar para el equipo blanco, nada pudo hacer el pívot madridista contra el estadounidense Daniel Oturu, que logró ocho de los primeros once puntos de su equipo.
Antes de que el Real Madrid se diera cuenta, se encontró nueve puntos abajo en el marcador (11-2). La reacción merengue llegó cuando Scariolo dio entrada a Usman Garuba, quien era duda después de sufrir una dolencia en una mano en el segundo cuarto del tercer partido. En pocos minutos, su intensidad defensiva llevó el electrónico hasta el 13-12.
Con Oturu (que terminaría el primer cuarto con 12 puntos y 11 de valoración) desactivado por Garuba y Elijah Bryant marcado de cerca por Gabriel Deck, el resto de los jugadores del Real Madrid empezaron a carburar en ataque. Un triple de Campazzo para el 17-19 puso por delante a su equipo por primera vez desde el 0-2 inicial, y el primer cuarto terminó con 21-23 en el marcador.
El arranque del segundo cuarto fue el mejor tramo del Real Madrid entre los dos partidos a domicilio de esta serie. Los jugadores de Scariolo se entendían sin palabras, como demostró el pase por la espalda de Andrés Feliz a Garuba gracias al que el español estrenó la anotación en el período.
El equipo blanco alcanzó la máxima diferencia del partido hasta ese momento (+15) después de un tapón de Garuba y un triple de Trey Lyles a la vuelta y dos puntos más de la 'Pantera' (21-36). El Hapoel tardó cerca de cuatro minutos en anotar en el segundo cuarto, cuando Micic se apuntó un triple para frenar la sangría (24-36).
Entonces, Scariolo dio descanso a Garuba, y Oturu volvió a crecerse contra un Len superado. Sin embargo, el Real Madrid no estaba dispuesto a colapsar como le sucedió en el tercer partido. Garuba regresó a la pista con 34-39 en el electrónico y el conjunto blanco volvió a anotar. A pesar de las pérdidas (más de 10 en la primera parte), el REal Madrid llegó al descanso con diez puntos de ventaja (36-46).
El objetivo de los merengues de cara al tercer cuarto era no repetir los errores del encuentro anterior en el Arena Botevgrad de Bulgaria. Con los fantasmas de su pobre rendimiento como visitantes en Euroliga (seis victorias en 20 encuentros lejos del Movistar Arena), los de Scariolo no dejaron de trabajar.
El esfuerzo defensivo de ambos equipos redujo el ritmo anotador, con apenas cuatro puntos para cada equipo en los primeros cuatro minutos del período. El Real Madrid se cargó de faltas muy pronto, entrando en bonus antes del ecuador del cuarto, cuando el trío arbitral no había señalado ninguna al Hapoel.
Los israelíes se acercaron en el marcador aprovechando una sequía blanca en ataque hasta ponerse a cinco (49-54). Entonces aparecieron de nuevo Usman Garuba, el mejor del conjunto merengue, y Théo Maledon, prácticamente sin fallo en el tiro, para que su equipo cogiera aire de nuevo (49-58). Un 2+1 del francés permitió al Madrid llegar al último cuarto con diez de ventaja (53-63).
El período definitivo empezó con un triple de Trey Lyles y una buena acción defensiva de Alex Len. Un ataque combinado entre ambos devolvió al Real Madrid a la máxima diferencia del partido (+15, 53-68). El regreso de Vasilije Micic y Dan Oturu al parqué puso a su equipo a 7 puntos (63-70), pero la defensa blanca, de nuevo liderada por Garuba, fue suficiente para mantener la ventaja y que el partido terminara 81-87.
Ficha técnica:
81 – Hapoel IBI Tel Aviv (21+15+17+28): Micic (18), Bryant (12), Randolph (3), Wainright (-) y Oturu (29) -cinco inicial-, Motley (-), Jones (9), Palatin (-), Timor (-), Edwards (10), Odiase (-) y Madar (-).
87 – Real Madrid (23+23+17+24): Campazzo (11), Abalde (-), Hezonja (14), Okeke (7) y Len (4) -cinco inicial-, Lyles (10), Procida (-), Maledon (14), Deck (2), Garuba (16), Llull (-) y Feliz (9).
Árbitros: Sasa Pukl (Eslovenia), Emin Mogulkoc (Turquía), Olegs Latisevs (Letonia). Señalaron falta técnica a Sergio Scariolo (min.25), técnico del Real Madrid.
Incidencias: Cuarto partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga disputado en el Arena Botevgrad (Bulgaria).
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