PREMIER LEAGUE
El español Álex Jiménez, apartado del Bournemouth tras un incidente con una chica menor de edad
El ex del Real Madrid y el AC Milan no jugará este fin de semana hasta que el club finalice sus investigaciones sobre lo ocurrido
Jordi Delgado
El jugador español del Bournemouth, Álex Jiménez, no formará parte de la plantilla de Andoni Iraola para el partido de la Premier League de este sábado ante el Fulham tras salir a la luz en redes sociales unas conversaciones en Instagram que mantuvo con una chica de 15 años, según ha anunciado el club en un comunicado.
"El AFC Bournemouth está al tanto de las publicaciones que circulan en las redes sociales relacionadas con el lateral derecho, Álex Jiménez", dice el Bournemouth en su escrito publicado en su página web. "El club comprende la gravedad del asunto y actualmente se está investigando".
"En consecuencia, Alex no estará en la convocatoria para el partido de la Premier League de mañana contra el Fulham y el club no hará más comentarios al respecto por el momento", añade la entidad 'Cherrie'.
En dichas conversaciones, el excanterano del Real Madrid y el AC Milan, afirmaba que nunca "había estado con una chica de 15 años" y que le gustaban "chicas pequeñas".
"Fue un error hablar contigo, No quiero problemas", dijo posteriormente en otro mensaje.
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