El Nueces de Ronda vuelve a la Liga tras hacer historia en la Copa

El Nueces de Ronda Atlético Torcal despierta del sueño de la Copa de la Reina después del histórico hito de llegar a semifinales de la competición. Ahora, vuelve a la competición liguera para afrontar el último tramo de cuatro encuentros para que finalice la temporada. El primero de ellos será mañana sábado a las 18.00 horas en el pabellón San Miguel de Torremolinos, cambio de cancha para un enfrentamiento con un rival de categoría como es el todopoderoso Futsi Atlético Navalcarnero, y con entrada gratuita, por lo que no hay motivos para perdérselo.

Futsi Navalcarnero es uno de los gallos de la competición, no en vano es el conjunto que más entorchados ligueros lleva en su palmarés, con 7 títulos, además llega con una semana más de descanso por su ausencia en el torneo del KO donde cayeron en octavos con Poio Pescamar por 5-2.

En la jornada anterior las madrileñas endosaron un contundente 9-2 al colista de la competición, Chiloeches. Y además disputará estas últimas jornadas ligueras intentando alcanzar el segundo puesto liguero para los playoffs, en poder de Poio Pescamar, en el que ya tiene asegurada su participación.

Opciones de salvación matemática

El conjunto malagueño disputará el encuentro sabiendo el resultado del partido de MRB Móstoles contra Penya Esplugues, que en caso de la victoria de Móstoles significaría la permanencia matemática para el conjunto malagueño, por lo que el Pabellón puede ser una fiesta desde el inicio del encuentro, aunque el técnico Víctor Quintero, siempre exigente, arengará a su equipo para conseguir un resultado positivo ante un rival de suficiente entidad.

Noticias relacionadas

El partido se disputará, como se ha dicho, a las 18.00 horas de este sábado en el Pabellón San Miguel de Torremolinos y podrá seguirse en el canal oficial de Futsal RFEF en YouTube, y comentarse en las redes sociales de ambos equipos.