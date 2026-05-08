Una Paula Blasi de fábula luchará en el Angliru por ganar la Vuelta

Paula Blasi mostró toda su raza ciclista en la durísima pero corta subida a Les Praeres, en una Asturias que recibió al nuevo fenómeno del ciclismo mundial, sólo 23 años, el futuro abierto de par en par, con lluvia, frío y los suficientes alicientes para que este sábado pueda pelear con la neerlandesa Anna van der Breggen, la experiencia de 36 años contra la juventud de la catalana, por la victoria de la Vuelta. Queda una etapa nada más, pero toda la tiranía del Angliru, ahí es poco.

Luchó Blasi con Van der Breggen por ganar la etapa, sólo cedió 8 segundos que la impulsaron a la segunda plaza de la general. Peleó contra el mundo y contra una bici que no subía como deseaba por rampas que alcanzaban porcentajes del 27% porque le faltaba un piñón, y mira que hay ahora, hasta los de gravel sirven para cuestan tan inhumanas.

Van der Breggen y Blasi ascienden por Les Praeres. / UAE TEAM ADQ

“Me habían avisado, pero no esperaba estos ‘rampones’. Me ha faltado cadencia, me quedaba atrancada, pero he cogido toda la motivación para el Angliru. Voy a estar en la batalla”, dijo a Eurosport una Blasi agotada por la pelea, enfadada por no haber colocado el piñón ideal, pero convencida, desde que empezó la subida a Les Praeres, de que por lo menos el podio de la Vuelta es suyo… si no hay para más… y si no llega el triunfo, si gana Van der Breggen, que se quede con la proeza, con la ciclista que este viernes no sólo ascendía les Praedes sino que confirmaba lo que ya estaba bastante claro desde que ganó la Amstel Gold Race. Es una superestrella del ciclismo, que al contrario de lo que dice la famosa canción de Aitana si es fácil enamorarse de una superestrella por su pedaleo.

Bici atrancada

Blasi se cayó al inicio de la etapa. Si te caes, subes a la bici y te sientes más fuerte. Los entrenamientos en Llívia, donde vive cuando no está compitiendo, le sirven para adaptarse al frío, a la lluvia asturiana y hasta a la nieve, si llegase. Y le sirvieron para irse con Van der Breggen, junto con la joven francesa Marion Bunel, mientras el resto de las figuras, principalmente la polaca Kasia Niewiadoma y la francesa Pauline Ferrand-Prévot, dos vencedoras del Tour, se perdían entre las cuestas de Les Praeres.

Ella sufría porque se le atrancaba la bici, lo que se traducía en unos pocos metros de ventaja para Van der Breggen. Seguro que le patinaba la rueda entre rampas imposibles, pero igual de seguro que, bien calzada, el guion de la penúltima etapa de la Vuelta habría sido diferente.

La clasificación. / LA VUELTA

Al Angliru llegará Blasi con las ‘suelas’ de la bici bien forradas; es decir, con el piñón correcto, y lo hará con dos conceptos básicos para soñar: una moral que sobrevuela la cumbre asturiana y tan sólo 18 segundos de desventaja en la general (los 8 de este viernes y otros 10 producto de bonificaciones).

La experiencia

No será fácil lograr la victoria porque Van der Breggen es experimentada, la corredora que colgó la bici, se hizo directora deportiva durante tres temporadas y luego vio que seguía con el alma ciclista, para regresar. Ahora estar peleando por la Vuelta, veteranía contra juventud, aunque sabiendo Blasi que su compañera Mavi García, 42 años la contemplan, dará el último esfuerzo para dejarla lo mejor situada cuando empiece el infierno del Angliru; en la primera ocasión que la cumbre asturiana contempla la batalla de las mujeres ciclistas.

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Blasi ya sabe que puede hacer historia, en una Vuelta que nació hace cuatro años y donde nunca una corredora local ha estado en disposición de subir al podio y hasta de pelear por el triunfo final. Ojalá no se equivoque de desarrollo y ojalá, sobre todo, que las piernas le respondan en una señora subida como es el Angliru.