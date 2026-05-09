Davidovich inicia su camino por Roma con victoria

El malagueño Alejandro Davidovich eliminó este sábado en segunda ronda del Masters 1.000 al chileno Cristian Garín, que cayó en dos sets por 7-6(2) y 6-4 tras un partido que duró una hora y cincuenta y cuatro minutos, y se medirá con el ruso Andrey Rublev en tercera ronda.

El español avanzó así de fase tras su estreno en la arcilla romana al saltarse el primer tramo en su condición de cabeza de serie y selló la 50ª victoria en un Masters 1.000 de su carrera (50-47).

El tenista malagueño, número 23, llegó a esta edición tras atravesar problemas físicos, como una lesión en la pierna izquierda en el Abierto de Australia y una lesión abdominal que le mantuvo tres semanas de baja antes de regresar en Madrid, donde cayó en tercera ronda ante el noruego Casper Ruud después de haber eliminado a Pablo Carreño en la primera. Su mejor resultado en un Masters 1.000 fue la final de Montecarlo en 2022, en la que cayó ante Stéfanos Tsitsipás.

Mientras que Garín puso fin a su participación en Roma tras haber superado la fase clasificatoria -en la que ganó al tunecino Moez Echargui y al británico Jan Choinski- y la primera ronda del cuadro principal, batiendo al argentino Juan Manuel Cerúndolo. El chileno se despidió de la arcilla romana sin poder igual su mejor resultado, los cuartos de final de 2022.

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Por su parte, Davidovich se enfrentará en dieciseisavos de final al ruso Rublev, que ganó este sábado al serbio Miomir Kecmanovic.