La Real Sociedad iguala en el descuento a un Betis que aún debe ganarse la Champions

Un penalti transformado en el añadido por Mikel Oyarzábal, que ya suma cien goles en Primera, dio un punto a la Real Sociedad ante el Betis, que tuvo una ventaja de dos tantos y que pudo, incluso, perder el partido si en la última jugada del choque su portero Álvaro Vallés no evita el tercero, en una volea del capitán donostiarra.

La Real, con goles de Óskarsson y Oyarzabal en el tiempo extra, igualó el 0-2 inicial del Betis. Estuvo a un paso de completar una remontada épica en un partido que comenzó con un once distinto al que anunció el Betis porque Natan no pudo se dañó en el calentamiento; en su lugar entró Ricardo Rodríguez.

Fue un partido de alternativas, a gran ritmo. En el minuto 2, Valentín Gómez, actuando de central tras el mencionado cambio, evitó un mano a mano de Óskarsson con una gran intervención. En la siguiente acción, Antony tuvo el 0-1 en sus botas tras un increíble pase del Cucho, pero Remiro paró el remate a bocajarro del brasileño.

Aún en el 6, el propio atacante brasileño del Betis desaprovechó otro mano a mano tras un error garrafal de Sergio Gómez en el centro del campo. Esta vez, su remate con toda la portería libre se marchó ligeramente desviado del palo derecho del meta de Cascante.

El partido no tuvo tregua, y Óskarsson falló otro imperdonable uno contra uno ante Valles. El islandés se la quiso dejar a Barrenetxea, pero su pase lo interceptó un zaguero verdiblanco. Antes de llegar a los primeros diez minutos, Fornals remató alto en otro error defensivo de los donostiarras.

El encuentro vivió una tregua tras un inicio de ida y vuelta, y tanto Altimira como Fornals no tuvieron fortuna ante la portería txuri urdin. En el minuto 25, la Real trenzó una preciosa acción que culminó Óskarsson con un remate algo forzado y demasiado cruzado. El propio ariete islandés tuvo el 1-0 en un cabezazo desde el interior del área, pero le salió excesivamente centrado.

En el minuto 36, Valles y el palo evitaron el primer tanto del encuentro. El guardameta verdiblanco sacó un gran pie para detener el derechazo del islandés, y posteriormente el lateral catalán remató a la madera. Del posible 1-0, Antony marcó un golazo desde el balcón del área para hacer el 0-1 en el 39 y acercar aún más a los suyos a la Champions.

Nada más salir de los vestuarios, Abde doblegó a la Real con un espectacular gol en una jugada individual de mucho nivel (minuto 47). El marroquí dejó atrás a Jon Martín para, posteriormente, poner el balón en la escuadra casi sin ángulo.

El Betis, con dos tantos de ventaja en el marcador, pudo liquidar el choque en una transición ofensiva finalizada por el recién incorporado Riquelme, pero Remiro evitó el tercero. Con la Real casi en las lonas, Gorrotxategi dio vida a los donostiarras con un gol que, por desgracia para la parroquia txuri urdin, fue anulado en el VAR por fuera de juego previo de Oyarzabal.

El propio ariete de Eibar perforó la portería rival pocos minutos después, pero esta vez era el punta islandés quien estaba en fuera de juego. Ya en los últimos 20 minutos del partido, Gorrotxa lo volvió a intentar sin fortuna, y Óskarsson, esta vez sí, recortó diferencias en el marcador (minuto 79). Posteriormente, Oyarzabal remató a las manos de Valles, e Isco dio oxígeno a los suyos con varias intervenciones clave en el centro del campo.

En el minuto 90, el balón dio en el brazo de Ruibal y el colegiado decretó la pena máxima a favor de la Real. Desde los once metros, Oyarzabal no perdonó para poner el 2-2 en el electrónico, y acto seguido Valles evitó la remontada con una parada antológica a un cabezazo de Gorka Carrera.

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Los donostiarras estuvieron a punto de voltear el marcador en la última acción, pero el balón se marchó a centímetros del palo de Valles tras una volea de Oyarzabal. En definitiva, empate a dos que deja mejores sensaciones en la capital guipuzcoana.