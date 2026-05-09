El Sevilla remonta, ve la luz y aumenta el lío en el que se ha metido el Espanyol

El Sevilla remontó (2-1) un partido que perdía en la recta final y ve la luz en su intento de salvar la categoría a falta de tres jornadas para que concluya LaLiga, mientras que el Espanyol enreda aún más el lío en el que se ha metido en la segunda vuelta del torneo, en la que no ha logrado la victoria y en la que empieza a ver de cerca los puestos de descenso.

Se adelantaron los espanyolistas en las botas del extremo inglés Tyrhys Dolan en los primeros minutos de la segunda parte, pero el central Andrés Castrín y el delantero nigeriano Akor Adams pusieron el 2-1 definitivo en los últimos minutos.

En ambos equipos se reconoció calificar la cita como una 'final' en el objetivo de la permanencia, por lo que pelea el Sevilla prácticamente desde que se inició la temporada y en la que se ha metido el Espanyol en una segunda vuelta del torneo de escaso rendimiento.

Después de que el viernes el Levante se impusiera 3-2 a Osasuna y que antes de este partido el Elche y el Alavés empataran a uno en el Martínez Valero, el triunfo para los dos contendientes del Sánchez-Pizjuán era muy importante, incluso para los visitantes casi definitivo para cerrar el objetivo.

Tanto Luis García Plaza, tras el triunfo de la pasada jornada en este mismo escenario ante al Real Sociedad (1-0), como Manolo González, pese a la derrota 0-2 ante el Real Madrid, repitieron sus 'once' iniciales al considerar que hubo buen rendimiento.

Fueron los locales los que quisieron hacerse dueño de la situación y de tener el control del balón y pronto, a los seis minutos, el delantero francés Neal Maupay, de tacón, probó reflejos del meta serbio exsevillista Marko Dmitrovic y después el extremo suizo Rubén Vargas reclamó un penalti por entrada del lateral marroquí Omar El Hilali.

Se sacudió el equipo perico con el paso de los minutos el ímpetu de su adversario y también lo intentó ante el portero griego Odysseas Vlachodimos, con lo que el encuentro llegó al descanso más equilibrado en el juego y en el ritmo.

Salió Alexis Sánchez desde el inicio de la segunda parte y también en el sitio de Isaac Romero, como sucedió ante la Real, y antes de que se cumpliera el minuto de juego el chileno marcó, algo parecido a lo sucedido en el definitivo 1-0 ante los guipuzcoanos, pero en esta ocasión se anuló por fuera de juego tras consulta con el VAR.

El tanto no subió pero sí pocos minutos después para los espanyolistas en las botas del extremo inglés Tyrhys Dolan, con lo que el partido se rompió por completo e incluso de inclinó algo más de los pericos, quienes se aprovecharon de los nervios y precipitaciones de los sevillistas.

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Pese a todo, el orgullo y las ganas de superar la situación, le valieron a los locales para que Castrín hiciera de extremo y empatara en el minuto 82 y para que Akor Adams, que había salido para el tramo final del choque, metiera el 2-1 en el primer minuto de prolongación.