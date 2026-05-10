El Atlético Torcal pierde y sigue a la espera de atar la salvación (1-3)

El Nueces de Ronda Atlético Torcal deberá esperar una semana más para poder atar definitivamente su permanencia en la máxima competición del fútbol sala femenino. Cayó esta vez por 1-3 ante un Atlético Navalcarnero que con la victoria se aseguraba por su parte el play off por el título liguero. El duelo celebrado en el pabellón San Miguel de Torremolinos brindó espectáculo porque ambos equipos se lanzaron al juego ofensivo casi desde el inicio.

El choque tuvo dos partes bien distintas. La escuadra visitante dominó la primera y las malagueñas se hicieron con las riendas tras el descanso para acortar distancias. La resolución de este nuevo duelo deja al Atlético Torcal a seis puntos de distancia de Penya Esplugues, que marca el límite con el descenso y que esta vez sumó un nuevo triunfo ante MRB Móstoles.

Primeros goles

La igualdad inicial en el recinto torremolinense se rompió muy pronto, con apenas tres minutos disputados, tras una gran carrera de Irene Córdoba, que le dio un pase de la muerte a Leninha. Esta última alojaba el esférico en las redes. El encuentro ofreció alcanzado el primer cuarto de hora de juego ocasiones para el empate. Unami lo intentó a raíz de un saque de banda. Luego vinieron sendas ocasiones para Livia o para Marta Collado.

Sin embargo, la encargada de ampliar diferencias fue la visitante María Sanz. Fue justo antes del descanso y al lanzar un doble penalti. Todo hubiese cambiado tras el paso por vestuarios si África o Marta Valbuena hubiesen estado más acertadas en los metros finales. Vendrían además otras dos ocasiones para la visitante Irene Córdoba o la meta local Valeria. Sin embargo, con falta de puntería o buenas acciones en defensa se alcanzó sin cambios en el marcador los últimos cinco minutos.

Noticias relacionadas

Expulsión

En esa recta final vio Marta Collado la segunda amarilla y expulsión, con dos minutos de superioridad para las madrileñas. Ahí se fraguó el 0-3. Anotó María Sanz una segunda diana suya para casi dictar sentencia con algo menos de cuatro minutos para la finalización. En ese momento, Víctor Quintero optó por juego de cinco, con Nicole de portera-jugadora. El definitivo 1-3 tardó. El balón terminó en las redes del Navalcarnero a 17 segundos para el final.