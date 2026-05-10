Baloncesto
El CB Rincón femenino revalida su título +35
La escuadra axárquica de Manolo Jiménez y Ainhoa Mancera derrotó en la final al CD Centurias San Roque
La Opinión
El Club Baloncesto Rincón de la Victoria en categoría femenina +35 acaba de revalidar su título autonómico, después de doblegar en una emocionante final al CD Centurias San Roque. Así ha vuelto a coronarse en la denominada FAB Rookies con Manolo Jiménez y Ainhoa Mancera como responsables técnicos.
Este éxito deportivo no es fruto del azar, según relatan sus dirigentes, "sino del compromiso de una plantilla que compite al más alto nivel provincial" y del apoyo fundamental de sus patrocinadores. En este sentido, la entidad rinconera quiere subrayar el papel de la empresa Teleradio. Asegura que esta entidad es "pieza clave" en la estructura del club y en concreto de las "Leonas".
El CB Rincón ha incidido asimismo en su agradecimiento a la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) por impulsar una competición que da "visibilidad y competitividad a categorías veteranas, demostrando que el baloncesto femenino está más de moda que nunca". Asimismo ha querido dar las gracias al Ayuntamiento axárquico por el apoyo institucional brindado.
- Caso Chris Duarte: El Unicaja abre un expediente al dominicano, le suspende de empleo y el jugador regresa a Málaga
- El pueblo de Málaga que acoge este sábado un mercadillo con artesanía, talleres y música en directo: horarios, ubicación y toda la programación
- La Divina Pastora vuelve este sábado a las calles de Capuchinos con nuevo recorrido y varios estrenos
- La librería más impresionante de Málaga donde puedes desayunar entre joyas literarias: está en Teatinos y es un paraíso para lectores
- Ibon Navarro, tras el bronce en la BCL, sobre el 'caso Duarte': 'Se precipitó todo el viernes porque era insostenible
- El PTA de Málaga premiará con parking gratis y reservado durante un mes a los conductores más activos de su app para compartir coche
- Unicaja-La Laguna, tercer y cuarto puesto de la Final Four de la BCL: fecha, hora y dónde verlo GRATIS por televisión
- Juanma Rodríguez, sobre el 'caso' Duarte: 'Si está dispuesto a ayudar al equipo, estoy convencido de que Ibon será el primero que cuente con él