El CB Rincón femenino revalida su título +35

El Club Baloncesto Rincón de la Victoria en categoría femenina +35 acaba de revalidar su título autonómico, después de doblegar en una emocionante final al CD Centurias San Roque. Así ha vuelto a coronarse en la denominada FAB Rookies con Manolo Jiménez y Ainhoa Mancera como responsables técnicos.

Este éxito deportivo no es fruto del azar, según relatan sus dirigentes, "sino del compromiso de una plantilla que compite al más alto nivel provincial" y del apoyo fundamental de sus patrocinadores. En este sentido, la entidad rinconera quiere subrayar el papel de la empresa Teleradio. Asegura que esta entidad es "pieza clave" en la estructura del club y en concreto de las "Leonas".

Noticias relacionadas

El CB Rincón ha incidido asimismo en su agradecimiento a la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB) por impulsar una competición que da "visibilidad y competitividad a categorías veteranas, demostrando que el baloncesto femenino está más de moda que nunca". Asimismo ha querido dar las gracias al Ayuntamiento axárquico por el apoyo institucional brindado.