Martín se lanza a por el título tras su regreso a lo más alto del podio

Si, el pasado año, el regreso del catalán Marc Márquez (Ducati) fue espectacular, tremendo, no solo ganando carreras sino conquistando su noveno título mundial, la vuelta al firmamento de MotoGP del madrileño Jorge Martín (Aprilia) ha sido también estelar, tremenda. 'Matinator', que no hace mucho le daba las gracias publicamente al nueve veces campeón del mundo por haberle recomendado su equipo médico para recuperarse de todas sus dolencias, que fueron muchas, ha ganado, hoy, en Le Mans, el Gran Premio de Francia, ante 112.167 espectadores. Y lo ha hecho por partido doble, sábado y domingo. Y lo ha hecho 588 días después de que ganase su última GP, en Indonesia-2024.

"No puedo estar más feliz y no puedo estar más agradecido", dijo Martín antes de subir al podio. "Han sido meses de muchísimo dolor y sacrificio y debo agradecer a todo el mundo, esperando por mi familia, mi novia, mi perro, Aprilia, mi equipo y todos, todos, los que me han ayudado a salir de esta". Ni que decir tiene que Martín, que fue el comandante en plaza del arrollador comportamiento de las Aprilia en Le Mans, donde lograron el primer triplete del año de la mano del madrileño, el italiano Marc Bezzecchi y el japonés Ai Ogura, cree que, en efecto, esta victoria puede convertirle en uno de los claros candidatos al cetro mundial, de nuevo.

Mundial ajustado

De momento, la distancia que separa a Martín de su compañero 'Bezz' es solo de un punto (128 contra 127) y es evidente que todavía restan un montón de fines de semana (17) y, por tanto, aún queda mucho trabajo por hacer. Pero, eso, pero la manera en que 'Martinator' ha conseguido hoy la victoria, que no ha tenido nada que ver con la forma en que ganó el 'sprint' de ayer, cuando hizo una salida tremenda, se colocó líder y ganó fácil, ha sido totalmente distinta ya que, arrancando desde la séptima plaza, ha ido remontando, al igual que Ogura, hasta llegar a la cabeza, donde 'Bezz' peleaba, a brazo partido, con su compatriota 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que terminó cayéndose.

Cuando Martín ha llegado hasta el colin de su compañero Bezzecchi no lo ha duda ni un segundo y ha tratado de superarle en la primera ocasión que ha tenido, consiguiendolo con una seguridad tremenda y lográndose escapar en las dos últimas vueltas, cuando le ha sacado medio segundo al líder del Mundial.

Gran Premio de Francia: 1. Jorge Martín (Aprilia), 41 minutos 18.001 segundos; 2. Marc Bezzecchi (Aprilia), a 0.477 segindos; 3. Ai Ogura (Aprilia), a 0.874 segundos; 4. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 2.851 segundos y 5. Pedro Acosta (KTM), a 2.991 segundos.

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Mundial de pilotos: 1. Marc BEZZECCHI (Italia), 128 puntos; 2. Jorge MARTÍN (España), 127; 3. Fabio DI GIANNANTONIO (Italia), 84; 4. Pedro ACOSTA (España), 83 y 5. Ai OGURA (Japón), 67.