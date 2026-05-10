Máximo Quiles, el pupilo aventajado de Marc Márquez, se impone a la meteorología y reina en Le Mans

Máximo Quiles se consolidó al frente de la general de pilotos con una solvente victoria en un Gran Premio de Francia de Moto 3 que dominó de principio a fin. En una carrera de supervivencia, el pupilo de Marc Márquez no tuvo rival para cruzar primero la bandera a cuadros y sumar su tercer triunfo en lo que va de 2026. Por detrás entró el poleman, Adrián Fernández, con Matteo Bertelle en la segunda plaza.

La primera cita de la mañana arrancó marcada por la lluvia que había caído sobre el circuito. Las condiciones obligaron a los comisarios a reducir la carrera a solo 13 vueltas y se habilitaron diez minutos de rodaje de reconocimiento al no haberse realizado ningún entrenamiento en mojado.

Ya antes de afrontar la primera curva, Brian Uriarte se iba al suelo, aunque podía reincorporarse poco después, y algo más adelante eran David Muñoz y Cormac Buchanan los que seguían la estela del piloto del KTM Ajo y se caían también.

Máximo Quiles, líder del Mundial, realizó una buena salida y se colocó al frente, seguido de cerca por Adrián Fernández, el hombre de la pole. Por detrás, con una pista fría y húmeda, seguían sucediéndose las caídas y la carrera se convertía en un auténtico ejercicio de supervivencia.

Antes de alcanzar la quinta vuelta se fue también al suelo el segundo clasificado del campeonato, Álvaro Carpe que tomaba el camino a boxes visiblemente contrariado. También se caía unos metros más adelante Marco Morelli, dejando solo en la batalla por la segunda posición a Adrián Fernández.

Contemporizar y asegurar

En apenas nueve giros, ya eran 13 los pilotos que habían besado el asfalto, con tan solo 19 supervivientes a las complicadas condiciones de la pista.

Por delante Quiles y Fernández resistían, con el del CFMoto Aspar Team manteniendo una renta de algo más de un segundo con el del Leopard. El grupo por detrás se iba estirando también, con diferencias de dos segundos entre unos y otros.

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Con el objetivo de no cometer errores en mente, nadie quiso arriesgar y todos dieron por buenas sus posiciones. De esta manera, Quiles cruzó la bandera a cuadros primero y atesora ya 115 puntos en la general de pilotos tras cinco GP.