Exentrenador del Unicaja
Bozidar Maljkovic visita a los jugadores más pequeños del Mijas Unión Basket
El exentrenador del Unicaja, cuatro veces campeón de Europa, arropó a los equipos de minibasket del club mijeño
Pocas veces un entrenador con un currículum tan grande puede dedicar parte de su tiempo a visitar, ver entrenar y charlar con los jugadores minibasket de un club. Eso es lo que hizo este lunes Bozidar Maljkovic con los jóvenes jugadores del Mijas Unión Basket, uno de los clubes habituales en las competiciones de categorías inferiores dependientes de la delegación malagueña de la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB).
Estrella del entrenamiento
El técnico serbio, cuatro veces campeón de Europa y exentrenador histórico del Unicaja, fue la estrella invitada este lunes del entrenamiento de los minis del Mijas Unión Basket. Obviamente, ellos y ellas, en torno a 10 años de edad, solo habían oído hablar de "Boza" a sus padres, que son los que más disfrutaron de la presencia del hasta hace pocas semanas presidente del Comité Olímpico de Serbia.
Charla con los más jóvenes
Tras ver entrenar a los chavales, Boza se sentó frente a ellos para que le "dispararan" todo tipo de preguntas. Desde quién es el mejor jugador al que ha entrenador en toda su carrera, a lo que respondió sin titubear que Toni Kukoc; o qué hay que hacer para ser un gran jugador profesional de baloncesto, a lo que el técnico de la ex Yugoslavia contestó que lanzar todas las mañanas 200 tiros a canasta y otros 200 por la tarde, provocando las risas de los jóvenes jugadores y de sus familias.
Escudo de oro del Unicaja
Maljkovic es historia viva del baloncesto europeo y una leyenda del Unicaja, del que recibió hace algunas semanas el escudo de oro, máxima distinción que puede otorgar la entidad de Los Guindos. Bozidar Maljkovic llegó a la entidad verde el verano de 1999 y estuvo en el Unicaja cuatro temporadas, en la que ganó la Copa Korac de 2001, el primer título en la historia de la entidad verde y morada.
El técnico, que tiene su domicilio habitual en Belgrado y que fue Embajador del Unicaja en la Final Four de la Basketball Champions League de 2024 celebrada en la capital serbia, pasa siempre que puede etapas en la Costa del Sol, donde tiene una residencia desde su etapa como técnico cajista, hace ya más de 20 años.
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