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Florentino Pérez convoca una rueda de prensa de última hora en mitad de la crisis del Real Madrid

El presidente de la entidad blanca atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva

Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación.

Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación.

EFE

Madrid

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez comparecerá este martes ante los medios de comunicación a partir de las 18.00 horas (CEST), según informó el club madrileño.

El empresario atenderá a los medios después de la celebración de la Junta Directiva, si bien la convocatoria de prensa no especifica los temas que abordará en dicha comparecencia.

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