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Rafa Jódar despacha a Tien en Roma por la vía rápida

Rafa Jódar.

Rafa Jódar. / EFE

Redacción

El español Rafa Jódar derrotó este martes con suficiencia (6-1 y 6-4) al estadounidense Learner Tien, número 21 del mundo, en el Masters de Roma.

El tenista madrileño venció por la vía rápida a una de las grandes irrupciones del circuito ATP, en un duelo entre dos de los talentos con mayor proyección del tenis internacional.

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