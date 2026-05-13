Anicet Lavodrama y Asis Sport presentan el campus de verano

Málaga volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para jóvenes jugadores de baloncesto con la celebración del Basketball Premium Skills Camp Málaga 2026, una iniciativa impulsada por ASIS Sport Spain junto a Anicet Lavodrama que ofrecerá diez días de trabajo técnico, físico y táctico en la capital malagueña. El campus tendrá lugar del 25 de junio al 4 de julio de 2026 en el pabellón Fray Francisco Baños, situado en el Colegio Los Olivos Agustinos.

La actividad está principalmente dirigida a jugadores y jugadoras de 13 a 20 años, con una propuesta específica también para la categoría minibasket, de 10 a 12 años. El programa contempla sesiones de entrenamiento por la mañana, de 9.00 horas a 11.30 horas, y por la tarde, de 17.00 horas a 19.00 horas, además de una sesión única el domingo 28 de junio.

El contenido deportivo combinará entrenamiento cognitivo, preparación física, nutrición deportiva y perfeccionamiento de fundamentos específicos, con especial atención al tiro, el juego en el perímetro y en el poste, los conceptos del Motion Offense y las competiciones en grupos reducidos basadas en el juego sin balón y el ataque en movimiento.

El cuerpo técnico contará con perfiles de amplia trayectoria, entre ellos Aleksandar Maksic, entrenador serbio con experiencia en formación individual de jugadores de NBA, NCAA, Euroliga y otras competiciones europeas; Anicet Lavodrama, histórico pívot de la Liga ACB, olímpico, exjugador NCAA y exscout internacional de Cleveland Cavaliers; y Gonzalo Domínguez, especializado en preparación física, nutrición y salud deportiva integral.

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El precio del campus sin alojamiento es de 480 euros, con una tarifa reducida de 440 euros por jugador para grupos de tres o más participantes del mismo club o familia. Las opciones con pensión completa, media pensión y alojamiento estarán disponibles bajo petición. La organización recuerda que las plazas son limitadas y que la información adicional puede solicitarse a través del correo info@asissportspain.com o mediante el perfil de Instagram @asis_sport.