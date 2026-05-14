El Proyecto AXA de Promesas Paralímpicas celebra 15 años con una edición histórica en Málaga

La Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda de Málaga será el escenario, los días 16 y 17 de mayo, del Campeonato de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, que este año adquiere un carácter especialmente simbólico al coincidir con el 15º aniversario del Programa de Promesas AXA.

El acto de presentación de la competición, celebrado este jueves, contó con la participación de Daniel Pérez, director general de Deporte del Ayuntamiento de Málaga; Carlos García, delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga; Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español (CPE); María José Ballestero, gerente de la Fundación AXA; Julián Rebollo, presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral Adquirido, y de la nadadora paralímpica Nuria Marquès.

Francisco Botía expuso los principales datos de esta edición, en la que participarán “107 deportistas, 67 chicos y 40 chicas, de entre 9 y 18 años, procedentes de 30 clubes y entidades de toda España”. La competición se estructura en tres categorías de edad (juvenil, infantil y alevín) y contará con clasificación masculina y femenina en cada una de ellas, además de la proclamación de los tres mejores nadadores absolutos.

Los resultados se determinarán mediante el sistema multidiscapacidad, que permite que jóvenes con afectaciones físicas, intelectuales, visuales o parálisis cerebral compitan juntos, y que se lleve el triunfo quien más se acerque al récord del mundo de su clase deportiva.

En palabras de Botía, “la vinculación entre AXA y su Fundación con el CPE se remonta al año 2007, cuando la compañía se incorporó al Plan ADOP y comenzó a apoyar a los deportistas paralímpicos de élite en su preparación para los Juegos”. En 2011, ambas entidades crearon conjuntamente el Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, con el objetivo de apoyar a nadadores jóvenes en su camino al alto nivel y asegurar la renovación generacional del Equipo Paralímpico Español, “que sigue siendo una de las principales preocupaciones del CPE”.

El balance de estos 15 años, tal y como expuso María José Ballestero, confirma el éxito del modelo: “un total de 59 nadadores han formado parte del equipo, la mayoría ha competido internacionalmente y 21 han llegado ya incluso a los Juegos Paralímpicos, seis de ellos con medallas” (20 en total). La presencia de deportistas procedentes del Equipo AXA de Promesas en la selección española, además, ha aumentado de forma continuada en cada ciclo: 36,36% en Río 2016, 50% en Tokio 2020 y 58,82% en París 2024.

Primera edición en Andalucía

Desde la implementación hace 15 años del Programa AXA de Promesas paralímpicas de Natación, esta competición se ha disputado generalmente en la Comunidad de Madrid y, de manera excepcional, en Valladolid (2015) y Valencia (2018). Málaga, por tanto, se convierte este año por primera vez en el epicentro de la natación paralímpica juvenil.

Según explicó Daniel Pérez, "es un verdadero orgullo que Málaga se convierta en la sede del Campeonato de España de Natación Paralímpica. Para ello, contamos con un escenario de altas prestaciones como es nuestro Centro Acuático, una instalación de vanguardia con acreditada experiencia en grandes eventos, plenamente preparada para la alta competición y que hoy se pone al servicio de los mejores nadadores del país”.

“Este campeonato refuerza nuestra apuesta estratégica por atraer eventos de máxima relevancia que consoliden a Málaga como un referente deportivo absoluto. Tenemos el compromiso firme de potenciar nuestra ciudad como el gran epicentro de los deportes acuáticos, aprovechando no solo unas infraestructuras de élite, sino también las bondades de una capital que destaca por su excelente conectividad y su inigualable oferta cultural, gastronómica y de ocio”, destacó.

Carlos García, por su parte, dio “la bienvenida a nuestras instalaciones de la Ciudad Deportiva Javier Imbroda”, sede de esta edición de la prueba, y señaló “la importancia que tiene para Málaga la celebración aquí de este Campeonato por traer una prueba que pone de manifiesto el esfuerzo, la igualdad de oportunidades y el futuro”. “Me gustaría también destacar el papel de los patrocinadores” porque es importante que haya empresas que hagan un esfuerzo en esa labor social y apoyen al deporte paralímpico”, declaró.

Respaldo de las Federaciones

La celebración de este evento anual es posible gracias a la colaboración de las Federaciones Españolas de Deportes para Ciegos (FEDC), de Personas con Discapacidad Física (FEDDF,) de Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) y d Personas con Parálisis Cerebral o Daño Cerebral Adquirido (FEDPC).

En su nombre intervino Julián Rebollo, quien destacó el crecimiento de la natación paralímpica en estos 15 años gracias al impulso de AXA: “Si no se trabaja la base, pocos deportistas de élite podremos tener en nuestro país”. Para “todos los jóvenes participantes, este Campeonato supone mucho más que una competición”, es “un escaparate del talento, el esfuerzo y la igualdad de oportunidades”.

Noticias relacionadas

Por último, la nadadora Nuria Marquès, ganadora de siete medallas entre los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y París 2024, recordó que empezó “en el Equipo con once años y se me abrió un abanico de oportunidades”. “AXA me aportó una cantidad enorme de valores, como el de hacer equipo en un deporte tan individual como el mío”, reconoció. “Estoy muy orgullosa de poder formar parte de esta familia” y de “dar visibilidad a esos pequeños que empiezan y que persiguen un sueño que yo aún sigo persiguiendo a día de hoy”.