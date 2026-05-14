Stuani saca un punto ante la Real Sociedad para que el Girona salga del descenso

El Girona salió este jueves del descenso con un gol de Cristhian Stuani, su máximo goleador histórico y su leyenda, para salvar un punto contra la Real Sociedad en Montilivi (1-1) y cerrar la antepenúltima jornada con un punto de margen sobre la zona roja.

El tanto inicial de Jon Martín dejaba al equipo de Míchel Sánchez en el penúltimo puesto de la tabla y agrabava más si cabe su situación, pero los catalanes respiraron gracias a Stuani.

El Girona enlazó el sexto partido sin ganar, igual que el conjunto de Pellegrino Matarazzo (8º), pero afrontarán la visita al Atletico de Madrid con un poco más de oxígeno y optimismo.

Míchel había afirmado que era el partido más importante de la historia del Girona y su equipo saltó al céspedcon necesidad porque era obligatorio reaccionar.

El equipo tenía ocho puntos de ventaja sobre la zona roja al final de la jornada 30 y podía aspirar a Europa, pero ha vuelto a ser candidato al descenso por los resultados propios y ajenos.

En el minuto 2 Joel Roca avisó con un primer disparo y en el minuto 4 Viktor Tsygankov, reubicado como '9', tuvo el 1-0 con un chut que se estrelló en el palo.

Los locales atacaban con mucha hambre, pero la Real creció con el paso de los minutos.

El Girona volvió a avisar con una falta de Tsygankov que se envenenó y los visitantes respondieron con una ocasión franca que silenció Montilivi.

Remiro sacó largo y en rápido tras un córner local y dejó solo a Ander Barrenetxea delante de Paulo Gazaniga, pero el portero argentino salvó el mano a mano.

Luego Azzedine Ounahi filtró una excelente pelota a la espalda de la defensa, pero Arnau Martínez no supo si chutar o poner el pase de la muerte.

El Girona mostraba su mejor imagen de las últimas semanas y coleccionaba méritos para conseguir el 1-0, pero antes de la media hora un despeje fatal de Gazzaniga significó el córner del 0-1.

Sergio Gómez centró desde la esquina y Jon Martín se elevó por encima de Vitor Reis y Axel Witsel para adelantar a la Real y silenciar Montilivi.

La Real perdió por lesión a Barrene y el Girona volvió a asomarse al gol con un remate de cabeza de Tsygankov y sobre todo con un disparo desde la frontal de Ounahi que Remiro desvió a córner de forma salvadora con la punta de los dedos.

En el descanso Míchel recurrió al olfato de Cristhian Stuani, después de 45 minutos sin punta y sin gol, y en el arranque del segundo tiempo volvieron a avisar Tsygankov, Ounahi y Joel Roca.

Antes de la hora de juego Joel Roca cabeceó al lateral de la red y también entraron Fran Beltrán y Thomas Lemar.

El Girona no podía permitirse un nuevo tropiezo y salió al rescate el eterno Stuani, dueño del área pequeña: en el minuto 66 remató un centro de Arnau desde la derecha para conquistar el 1-1.

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Los locales buscaron el gol de la remontada para dar un paso de gigante y lo tuvieron en las botas de Joel Roca y Claudio Echeverri, pero volvió a faltar eficacia y deberán continuar sufriendo.