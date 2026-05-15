El Costa del Sol Málaga - Rocasa, duelo de gigantes por un puesto en la final de la Liga Guerreras Iberdrola

Está una vez más el Costa del Sol Málaga en la pelea con los mejores de España. En ese grupo privilegiado de cuatro que aún pelea por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Y este sábado abre la semifinal del play off en Carranque desde las 19:00 horas. Por delante una eliminatoria durísima en la reedición de un clásico contemporáneo del balonmano nacional. El Rocasa Gran Canaria es el último obstáculo de las panteras para regresar a la última etapa antes de la gloria. Mucho en juego en apenas ocho días, donde también está en la mesa el billete para la EHF European League.

«Con muchas ganas, mucha ilusión y sabiendo de la dificultad. Es una semifinal más en la historia del club. Tenemos confianza de poder trasladar el trabajo de estas dos semanas, de recuperar algún efectivo», asegura Suso Gallardo en la previa: «Con mucha ilusión de sacar un buen resultado para ir a Canarias a pelear ese pase a la final». El conjunto de Dejan Ojeda viene de estar en la Copa de la Reina de San Sebastián, donde cayó en semifinales ante el Mecalia Atlético Guardés en el tiempo extra. Antes se había impuesto al KH-7 BM Granollers.

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Los partidos de la fase regular poco cuentan ya entre el segundo y el tercero, con 2-0 para las malagueñas. Tendrán las bajas de Sole López, Maider Barros, Nicxon Clabel, Nayra Solís y Bárbara Vela. Entran en la convocatoria las canteranas María Ocaña y Martina Villalva. 60 minutos de muchísima trascendencia en la eliminatoria para las panteras, que tendrán que disputar la vuelta en el Antonio Moreno de Telde. El Costa del Sol Málaga busca una nueva final.