El Costa del Sol necesitará otra gesta para llegar a la final de Liga (23-27)

Dura derrota del Costa del Sol Málaga este sábado en casa. Las ‘panteras’ sucumbieron en la ida de las semifinales del play off de la Liga Guerreras Iberdrola ante el Rocasa Gran Canaria (23-27). Pese a un Carranque enérgico y aguerrido, el equipo malagueño está obligado a otra hazaña si quiere tener el billete para la gran final. El domingo 24 jugará sin red en el Antonio Moreno para poder continuar con vida en la lucha por el título.

El conjunto de Dejan Ojeda ya saltaba a las tablas del Pérez Canca con contundencia y en un pestañeo el marcador lucía un holgado 2-6. Almudena Rodríguez hacía daño y abría la tijera. No encontraba las vías para comprimir el resultado el equipo de Suso Gallardo, que se chocaba una y otra vez contra la defensa canaria. Se complicaba aún más cuando caía lesionada del hombro Estitxu Berasategi, que no podría volver a saltar a la pista malagueña. Martu Romero amagaba con comprimir (9-11), aunque las visitantes se marcharon con un colchón generoso al descanso (10-14).

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No levantaban la bandera blanca las malagueñas, que recuperaban para la causa a Joana Resende. Silvia Arderius tenía la manija y se mantenía viva la llama de la esperanza. Isa Medeiros tomó protagonismo y con varios goles levantaba Carranque y ayudaba a creer en otra remontada. La brasileña ponía un ajustado 21-22 y el trampolín para darle la vuelta. Fue un espejismo. El Rocasa Gran Canaria se crecía en ese momento de dificultad y apoyado en Silvia Navarro daba un golpe en la mesa. Finalmente, un amplio 23-27. Le queda una bala al Costa del Sol Málaga.