"Las medallas son algo aspiracional, lo importante es seguir creciendo"

No han ido nada mal los resultados del deporte paralímpico español en estos 35 años de historia. Ahora llega una nueva etapa, ¿por qué este cambio de modelo en este momento?

Bueno, se juntaban varias cosas. Tras los Juegos Paralímpicos de París, hubo un cambio. El anterior presidente, Miguel Carballeda, dio paso a un nuevo presidente, que es Alberto Durán . Y el director general, Alberto Jofre, se jubiló. Todo esto hacía que era un buen momento para replantearnos un poco el futuro del comité. Empezar a pensar en qué manera nos queríamos plantear el futuro en esta nueva etapa. La anterior, y esto para nosotros es muy importante, ha sido una etapa fantástica, estupenda. Se ha hecho un trabajo excepcional en el deporte paralímpico en España durante esos 35 años, y hay que dar las gracias tanto a Miguel Carballeda como a Alberto Jofre. Nos planteamos hacer un plan estratégico pensando no solamente en los siguientes Juegos Paralímpicos de verano, sino incluso un poco más allá, pensando en Brisbane 2032. Hacer un proyecto de planificación a medio y largo plazo que nos permitiera un poco vislumbrar hacia dónde queremos ir. A partir de ahí empezamos a trabajar en un plan estratégico y que lo vamos a presentar en público el día 25 de mayo. Hemos dibujado un plan centrado sobre aspectos como la excelencia deportiva. Ampliar nuestro medallero es algo que tiene que formar parte de lo que somos y de lo que hacemos. Pero también centrados en la labor de inclusión, lo que significa el deporte. No podemos abandonar ese segundo concepto que trae el deporte paralímpico a la sociedad. La persona que compite, que realiza deporte con discapacidad, no solamente participa en el deporte, sino que participa en la sociedad. Y ese aspecto inclusivo es también un elemento de referencia fundamental dentro de las cosas que hacemos. También queremos trabajar ese concepto de visibilidad del deporte. Estos serían, digamos, algunos de los elementos fundamentales. Otro aspecto es la diversificación de ingresos. Una de las características fundamentales que tenemos nosotros como comité paralímpico es que el 85% de nuestro presupuesto es de financiación privada. Tan solo un 15% es de financiación pública. La mayoría de los comités paralímpicos de los países del mundo tiene una financiación muy grande, si no al 100%, en muchos casos muy elevada por parte de las administraciones de los gobiernos locales. En nuestro caso estamos en el 85-15. Queremos también es diversificar un poco más nuestra dinámica de ingresos para poder crecer. Y por otro lado también acercarnos mucho a las federaciones deportivas, con las que poder sumar cada vez una mayor convivencia a través de convenios y demás para poder llegar a acuerdos que faciliten el progreso del deporte.

¿Tiene la sensación de que el deporte paralímpico cada vez está más integrado y tiene más protagonismo en la sociedad española?

Yo creo que hemos ganado muchísimo porque hemos tenido muchos y muy buenos referentes. Estamos pensando en grandes deportistas como Teresa Perales o Audrey Pascual, eso nos ha ayudado. Pero es verdad que muchas veces también tenemos la sensación de que son fogonazos dentro de lo que es la visibilidad. Nos acordamos a lo mejor en el momento de las Paralimpiadas, una vez cada cuatro años, una vez cada dos, cuando son en invierno, pero necesitamos darle una continuidad a la presencia del deporte paralímpico. Y ahí yo creo que necesitamos un poco la colaboración también de los medios. Parte de nuestra estrategia también pasa por ahí, de acercarnos más a los medios. Televisión Española también es partner del Comité Paralímpico y tenemos ahí algunos espacios. Tenemos que ir ganando protagonismo.

Francisco Botía, director general del Comité Paralímpico Español / Álex Zea

En comparación con otros países, ¿cuál es el mejor espejo en el que se puede mirar el deporte paralímpico español? Estamos muy por detrás del deporte paralímpico de Estados Unidos, Japón… .

Pues Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil, Holanda... Son referentes en los que hay que mirarse, en los que hay que buscar ideas. ¿Qué cosas están haciendo ellos? Eso formó parte también de este proyecto que hemos hecho, de nuestro plan estratégico que te decía antes.

¿Qué es exactamente el draft paralímpico?

Es un movimiento basado en el baloncesto americano. Lo que intentamos es trabajar el deporte base de personas con discapacidad. Buscamos a personas con discapacidad que quieran practicar deporte. Cuando tenemos un volumen determinado de personas montamos una jornada de draft. Estas jornadas son un día completo en la que juntamos a 30 personas con discapacidad que nos han escrito y nos han dicho que quieren hacer deporte. Dividimos esa jornada en dos sitios. Por la mañana, nos dedicamos a hacerles una serie de pruebas físicas de destreza con el objetivo de saber sus capacidades para los distintos deportes. Esas pruebas físicas las están viendo los seleccionadores nacionales de nuestras promesas paralímpicas. De tal manera que al mediodía, cuando terminan, los seleccionadores se reúnen y a cada una de esas 30 personas les orientan hacia el deporte de las características que ellos han demostrado. Y lo que hacemos es que después se le orienta a cada uno de ellos y se le dice oye mira, a ti por tus condiciones te irían bien estos deportes y si ellos quieren voluntariamente por la tarde se les practican una serie de pruebas específicas hacia las que han sido derivados. Es una jornada muy bonita y cuando termina, intentamos buscarles clubes para que puedan practicar. Si a ti te has dicho que no tienes el piragüismo, vamos a intentar buscar un club en el que puedas practicar piragüismo. Te vamos a ayudar, vamos a hablar con ese club, vamos a hablar a ver si tienen una sección de discapacidad. Si no, les vamos a apoyar nosotros para formar a sus técnicos. Esta es un poco la labor que impulsamos desde el Comité con nuestro proyecto de Relevo Paralímpico.

¿Qué es eso de Relevo Paralímpico?

Es coger el siguiente paso de nuestra pirámide, en el que ya tenemos a gente que quiere practicar ese deporte. Entonces, nosotros lo que tenemos es convenios de colaboración con distintas comunidades autónomas. Hacer una labor de intermediación, por así decirlo, que nos permita que la gente practique ese deporte al que ha sido orientado y que a partir de esa dinámica de práctica perfeccione su rendimiento y pueda llegar a otro escalón superior. Si empieza a hacer buenas marcas, entonces ya pasaría al siguiente escalón, que es el de Promesas Paralímpicas, que es el siguiente punto de la pirámide. Estamos ya en personas que ya están empezando a tener una técnica muy depurada, que empiezan a conseguir determinadas marcas. Entonces ya empezamos desde el comité a darle más apoyo. Vamos como un poco subiendo hasta que llegamos a la cúspide de la pirámide, que es las personas que ya compiten, que son deportistas de alto nivel y que ya tienen una beca potente que les permite, en muchos casos, poder dedicarse en exclusiva al deporte paralímpico. Y esa es un poco la evolución.

A igualdad de condiciones, ¿es más difícil progresar para un deportista con algún tipo de discapacidad que otro en el deporte tradicional?

Muchísimo más complicado. Fíjate, quédate con un dato. Según el último CEMS, apenas un 20% de las instalaciones deportivas en España son accesibles. O sea, empezamos por ahí. No hay ni donde entrenar. Aquí, el Martín Carpena es un sitio excepcional, porque han tenido la sensibilidad de contar incluso con nosotros para que esto sea todo adaptado. Pero esto es la excepción. Si a eso le sumas el coste del material deportivo...

Francisco Botía, en la sede de La Opinión. / La Opinión

¿Cómo definiría el estado actual del deporte paralímpico andaluz?

Yo estoy muy ilusionado con el deporte andaluz y con el proyecto Andalucía. De verdad. El proyecto nuestro de Relevo Paralímpico aquí en Andalucía lo iniciamos este año. Para nosotros era un reto tremendo no estar aquí. Era algo que faltaba, que nos faltaba en el mapa. Andalucía es un sitio en el que vamos a tener muchísimas posibilidades de hacer cosas. Queremos acercarnos como comité aquí, estar más cerca, más presente, apoyar a todo el movimiento federativos. Y yo diría que es un momento bueno para seguir invirtiendo, para seguir haciendo cosas. Y estoy convencido que vamos a tener mucho éxito todos. Yo hablo en términos de ciudadanía, no hablo en términos de comité paralímpico. Málaga es un sitio en el que tenemos unas instalaciones excepcionales. Málaga es un sitio de referencia dentro de Andalucía, fundamental. De hecho, hay un deportista malagueño, Rubén Roldán, que hace parkour. El parkour no es deporte paralímpico. Nuestros técnicos especialistas le han detectado unas altísimas capacidades para la escalada paralímpica. Y le han orientado hacia allí. Y la escalada paralímpica por primera vez entra dentro del programa de los Juegos Paralímpicos en Los Ángeles. ¿Qué significa esto? Deporte nuevo. Seguramente, los países parten de cero. Por lo tanto, la posibilidad de medallas está ahí. Es verdad que no queremos poner la presión en Rubén de que tenga que conseguir una medalla, pero ¿existe la posibilidad de una medalla de un malagueño? Existe.

A dos años de Los Ángeles 2028, el director general del Comité Olímpico Español ya tiene su quiniela de cuántas medallas puede cosechar España, o es algo que no le preocupa nada?

No tenemos la quiniela, no. Le he pedido al equipo, si te soy sincero, una proyección, que vayan trabajando en una proyección, porque siempre trabajamos en ese tipo de cosas. Estamos a dos años, pueden pasar muchas cosas. Pero bueno, le he pedido una proyección. Pero sinceramente, no se la he vuelto a reclamar. Quiero decir, no tengo una preocupación, no estoy obsesionado con el tema de las medallas. Sé que nos van a medir siempre con el tema de las medallas. Pero para mí las medallas es algo aspiracional. Es decir, lo importante es poner un referente hacia el que queramos ir. Y saber que estamos trabajando para que eso crezca en esa dirección. No sé si eso tiene que ser... Venimos de 39. No sé si tienen que ser 45, 48, 50 o... No sé, me da igual el número. Lo que sí sé es que nuestra aspiración es ampliar ese medallero, ampliar la participación de personas con discapacidad en el deporte. Y que eso nos va a llevar ahí. Nos va a llevar a mejorar muchísimo el medallero. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a trabajar bien el camino. Porque si somos capaces de hacer esto bien, el medallero va a crecer. Pero tenemos que trabajar bien todo el medio. Por eso en nuestro plan lo que hemos establecido son más de 50 palancas. Es decir, actividades a realizar durante todo este tiempo, cuyo objetivo sea llegar a Brisbane en 2032 con un medallero muy ampliado. Ese es un poco el objetivo. Y, desde luego, mejorar la posición para Los Ángeles, seguro.

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